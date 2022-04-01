المصدر: دبي - البيان

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دعا بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، مجتمع الأعمال في الإمارات للقدوم إلى الهند والاستفادة من السياسات الملائمة للأعمال والفرص التي تقدمها الهند الناشئة للشركات العالمية.



وقال جويال: «بفضل ميزة التكلفة والثقة التي تتفرّد بها الهند، حان الوقت للاستثمار في الهند. يمكننا كشركاء تأمين المستقبل الاقتصادي لبعضنا بعضاً وتعزيز شراكتنا في عالم ما بعد كوفيد». وجاء كلامه هذا في احتفال الهند بـ«يوم التكريم» في إكسبو 2020 دبي.



نمو



وأضاف: «أعتقد أننا على مشارف النمو والتنمية في السنوات المقبلة. وتقدّم الهند سياسات صديقة للمواهب والمستثمرين. فالاستثمار الأجنبي المباشر مفتوح بنسبة 100٪ في معظم القطاعات. ولدينا العديد من المبادرات الجديدة لتعزيز الصناعة مثل مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج وسياسة صُنع في الهند Make in India، وجهودنا لتوفير سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وستؤدي جميعها إلى تسهيل معيشة شعبنا».



وتابع الوزير قائلاً: «أنا أتوجه إلى المجتمع العالمي وأقول تعالوا واختبروا الهند - أرض الفرص».