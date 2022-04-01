طيران الإمارات.. رحلة فاقت الخيال في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت طيران الإمارات ستة أشهر من المشاركة المتميّزة في إكسبو 2020 دبي، واجتذبت وأثارت إعجاب مئات آلاف الزوار لجناحها الفريد في المعرض. ومع إسدال الستار على واحدة من أبرز دورات معرض إكسبو العالمي، افتخرت طيران الإمارات بما قدمته لزوار جناحها من تجارب فريدة على مدى 180 يوماً جعلتهم يعيشون أجواء مستقبل الطيران التجاري في عام 2071.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «كانت رحلةً رائعةً فاقت الخيال. وما بدأ كمحاولة وحلم تحول إلى حقيقة واقعة. لقد ارتبطت طيران الإمارات بشراكة مع إكسبو منذ البداية ونحن فخورون بأداء دورنا في إنجاح هذا الحدث الضخم».



وأضاف سموه قائلاً: «تتمتع دبي بسجل حافل في استضافة وتنظيم أكبر وأرقى وأفضل الأحداث العالمية، وشكّل إكسبو 2020 دبي علامة بارزة في رحلة التميّز التي لن تتوقف في هذه المحطة. وقد أسهمت شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية الواسعة في تعزيز مكانة دبي كنقطة التقاء وأفضل مكان يجمع العالم هذا العام وفي كل وقت».



شريك



ولعبت طيران الإمارات، بصفتها شريكاً أول والناقلة الرسمية لإكسبو 2020 دبي، دوراً مهماً في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى هذا الحدث. ونقلت على مدى الأشهر الستة الماضية ملايين المسافرين إلى دبي وعبرها، من أكثر من 120 وجهة ضمن شبكة خطوطها التي تغطي القارات الست.



وزيّنت طيران الإمارات الهيكل الخارجي لأكثر من 40 من طائراتها بكسوة إكسبو اللافتة للأنظار «كونوا جزءاً من السحر»، وجابت هذه الطائرات مختلف الدول عبر شبكة خطوط الناقلة لنشر رسالة واحد من أكبر الأحداث العالمية.



واستثمرت طيران الإمارات أكثر من 100 مليون درهم في الإعلانات والحملات الترويجية لنشر الوعي بإكسبو 2020 عبر أسواقها العالمية. ولعبت الناقلة دوراً مؤثراً في وضع المعرض على رأس جدول أعمال السفر في العالم، بدءاً من الشراكة مع الممثل الشهير كريس هيمسورث، وإطلاق حملة جريئة خلال افتتاح المعرض، إلى إثارة إعجاب العالم بإعلان مبهر أظهر مضيفة جوية على قمة برج خليفة.



مبادرات



وأطلقت طيران الإمارات عدة مبادرات وعروض متنوعة، بما في ذلك البرامج الخاصة وعروض الحجوزات المبكرة، بالإضافة إلى تقديم بطاقة مجانية إلى إكسبو ليوم واحد لجميع الركاب القادمين إلى دبي أو الذين يتوقفون فيها، حيث قام أكثر من مليون عميل بإصدار بطاقاتهم المجانية لزيارة المعرض عبر الموقع emriates.com.



واستقبلت طيران الإمارات منذ أكتوبر 2021، أعداداً كبيرةً من الزوار في جناحها. وتميّز الجناح بتقديم تجارب تفاعلية متعددة الحواس للزوار وفرت لهم إطلالة على مستقبل الطيران التجاري. وشكّل منظار الواقع الافتراضي، الذي أتاح للزوار استكشاف قمرات طائرات المستقبل، التجربة الرقمية الأكثر إقبالاً وشعبيةً.



ولقيت التذكارات الفريدة من منتجات طيران الإمارات، ذات الإصدار المحدود، مثل طائرة الإمارات A380 التي تحمل عبارة «كن جزءاً من السحر» وأغلفة جوازات السفر التي تحمل علامة إكسبو، إقبالاً واسعاً من عشاق الطيران وزوار إكسبو الذين زاروا جناح طيران الإمارات. وزادت المبيعات على 20 ألف قطعة.



تواصل العقول



واستقبل جناح طيران الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما استضاف الجناح على مدى الأشهر الستة الماضية، عدداً كبيراً من قادة الأعمال العالميين والمسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات ووفود رياضية من «إيه سي ميلان» وأرسنال وريال مدريد ولانكشاير للكريكيت وفريق الإمارات للدراجات وفريق فورمولا ون غران بري.



كما استضافت طيران الإمارات في جناحها أيضاً إحدى جلسات مهرجان طيران الإمارات للآداب نقلت عبر القمر الاصطناعي، ما وفر فرصاً فريدة أمام محبي الآداب للتواصل مع المؤلفين ورواد الأعمال المشهورين.