ماليزيا: أولويتنا تجسيد الشراكات التي تشكلت في إكسبو

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أعلن إسماعيل صبري يعقوب، رئيس مجلس الوزراء الماليزي، أن جناح ماليزيا حقق صفقات تجارية واقتصادية خلال فترة إكسبو 2020 دبي عبر جناحه المشارك بالحدث الذي استمر 6 أشهر، تفوق قيمتها أكثر 166 مليون دولار أمريكي، تصب في مجالي التجارة والاستثمار. مشيراً إلى أن أولويتنا تجسيد الشراكات التي تشكلت في إكسبو دبي.



وأوضح أن الصفقات الاستثمارية التي تم عقدها تغطي مجموعة واسعة من القطاعات استناداً إلى 26 برنامجاً تجارياً أسبوعياً مواضيعياً نظمها جناح ماليزيا بما في ذلك السلع الزراعية والاقتصاد الرقمي والصناعة، والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والزراعة والتكنولوجيا والابتكار وغيرها.



وأضاف أن البرامج الأسبوعية التي شاركت فيها 21 وزارة مختلفة، و70 وكالة، و5 حكومات ولايات، وما يقرب من 500 شركة ماليزية، شملت أكثر من 10 قطاعات صناعية.



منصة

وقال رئيس الوزراء: «لقد وفر هذا المعرض التاريخي لمجتمع الأعمال العالمي منصة لإشراك بعضهم البعض في التعافي من تداعيات ما بعد الوباء».



وأضاف: إن «الشركات الماليزية استفادت من هذه الفرصة لتنمية شبكتها والترويج لمنتجاتها في سوق عالمية، وتابع: «قبل مشاركتنا في المعرض، حددت ماليزيا هدفاً يتمثل في تحقيق ما بين 8 مليارات و10 مليارات رنجيت ماليزي من فرص التجارة والاستثمار المحتملة خلال مشاركتنا التي استمرت ستة أشهر».



فخر

وقال: «نحن فخورون بمشاركة قصتنا الماليزية للمجتمع العالمي مع موضوعنا «تنشيط الاستدامة»، وهذا يمثل التزامنا بالوحدة العالمية، واهتمامنا الطويل الأمد بالمحادثات العالمية، وبدء حوارات حول التحديات المشتركة». مشيراً إلى أن هذا الإنجاز مهم في خطة ماليزيا الـ 12، حيث نطمح إلى أن تحقق أمتنا النمو الاقتصادي وتحويل ماليزيا إلى بلد مزدهر وشامل ومستدام، وستكون أولويتنا هي تحقيق الشراكات التي تشكلت في المعرض العالمي إكسبو دبي.



وفي معرض حديثه عن إكسبو 2020 دبي، قال رئيس الوزراء: «إن الحدث العالمي قد وحّد «الأسرة العالمية» تحت قبته، حيث جمع أكثر من 190 دولة في إطار هدف مشترك يتمثل في إلهام حلول واقعية لأكبر التحديات التي تواجه البشرية». وأضاف: «إن نجاحها الباهر هو دليل على رؤية والتزام وإعداد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمين. وتشيد ماليزيا بالقيادة المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة على منصات التعددية العالمية».



وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري ووجهة تصدير لماليزيا في الشرق الأوسط وغرب آسيا، وأضاف: «إن مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي لا تعزز فقط روابطنا الوطنية التي تتجاوز مبادئ القيم الاقتصادية، ولكن أيضاً القيم الثقافية».