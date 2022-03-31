«مابي» تساهم في بناء «دستركت 2020»مع انتهاء معرض إكسبو

المصدر: دبي -البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تترقب شركة مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م. التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة مابي، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب والمنتجات الكيماوية، مع اختتام فعاليات إكسبو 2020 دبي اليوم افتتاح المدينة المستقبلية المستدامة، «دستركت 2020». بالمخطط الرئيسي المبتكر، لا سيما أن رؤية الشركة المصنّعة الإيطالية تتماشى تمامًا مع رؤية دبي الرامية إلى التكيّف مع الاستراتيجيات المبتكرة والاستثمار في مجال البحث والتطوير لبناء مستقبل أفضل.

200 منتج

وفي هذا السياق، قدمت الشركة أكثر من 200 منتج لدعم عملية البناء المستدامة لأكثر من 55 جناحًا و16 منطقة و60 باحة في سائر أنحاء المعرض العالمي، علمًا أنه سيتم استخدام 80% من مواد إكسبو 2020 لبناء المدينة الذكية الجديدة، دستركت 2020. سوف يشهد موقع إكسبو 2020 دبي نقلة نوعية وسيرحّب بالمدينة الجديدة الذكية والمستدامة، دستركت 2020. وسوف تكون هذه المساحة بمثابة مجتمع حضري دولي في دبي لا سيما بسبب تصميمها الهادف إلى دعم مستقبل العمل والمعيشة وتسهيل التواصل والتعاون ورعاية منظومة الأعمال التي تركّز على الابتكار وتعزيز ثقافة المجتمع. كذلك، سوف تعزّز هذه المدينة جهود التكنولوجيا والابتكار الرقمي بغية دعم نمو القطاع من خلال الجمع بين جهات عالمية رائدة فكريًا تحت مظلةٍ واحدة.

عمل مذهل

وفي هذا السياق، علّق ستيفانو إياناكونِ، مدير مجموعة مابي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «لقد أنجزت دولة الإمارات وحكومة دبي عملًا مذهلًا من خلال إطلاقها مجموعة رائعة من المعارض والأنشطة الترفيهية في معرض إكسبو 2020 دبي. ومع اقتراب موعد انتهاء هذه الفعالية اليوم، أودّ أن أتقدّم بخالص التهاني للسلطات المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث الناجح الذي جعل من الإمارات العربية المتحدة محور العالم. كذلك، أودّ أن أشكر مكتب مفوّض إيطاليا الذي منح شركة مابي كامل ثقته للمساهمة في بناء الجناح الإيطالي المتطوّر، وأتطلع إلى مواصلة تعاوننا في المعرض العالمي التالي».

وبصفتها شريك الجناح الإيطالي، قدّمت شركة مابي أكثر من 30 منتجًا صديقًا للبيئة بوزن يفوق 100 طن لبناء الجناح واعتمدت نهجًا دائريًا مع الحرص على بناء الجناح من منتجات قابلة لإعادة التدوير. وبعد أن قدّمت شركة مابي الدعم لبناء إكسبو شنغهاي 2010 وإكسبو ميلان 2015، تسعى الشركة إلى الاستفادة من خبرتها الكبيرة في مجال المعارض العالمية والمشاركة في الإكسبو القادم الذي سيتم تنظيمه في العام 2025.

خبرة

وأضاف حسن بوهادي، المدير العام لشركة مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م.: «بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب والمنتجات الكيميائية لقطاع البناء، نمتلك خبرة كبيرة في المنطقة. وبما أن رؤيتنا تتمثّل في تطوير مستقبل مستدام يخلّف أثرًا إيجابيًا على البيئة والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، فإن استراتيجياتنا تتماشى مع رؤية الإمارات 2040 والمخطط الحضري الرئيسي ومشاريع الخمسين، ما يجعلنا مرشحًا مثاليًا لتطوير البنية التحتية المستدامة في البلاد. أتقدم بخالص التهاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على الاختتام الناجح لمعرض إكسبو 2020 دبي وأتطلع إلى تقديم الدعم اللازم لها لتطوير بنيتها التحتية في المستقبل».

ولا بدّ من الإشارة إلى أن خبرة شركة مابي الكبيرة تشمل بناء مشاريع شهيرة ورائدة في المنطقة، ومنها مترو الرياض ومترو الدوحة ومطار حمد الدولي ومطارات دبي الدولية وبرج خليفة ومتحف اللوفر في أبوظبي وعالم فيراري وبرج العرب.