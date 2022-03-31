العلماء لـ«سي إن بي سي»: إكسبو دبي حدث استثنائي أدهش العالم كله

المصدر: دبي - وام، فاتن صبح

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زار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، جناحي جمهورية مدغشقر الواقع في منطقة الاستدامة، وجمهورية جامايكا الواقع في منطقة التنقل. في إكسبو 2020 دبي.



وأكد عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات نجحت في تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، ما عكس ريادتها في تنظيم الأحداث العالمية، من خلال احتضان ثقافات أكثر من 190 دولة وتقديم تجربة استثنائية وملهمة للشعوب والعالم، مشيراً إلى أن «اكسبو 2020 دبي» يمثل منصة مفتوحة للفرص في مختلف المجالات، ومركزاً لتعزيز الشراكات العالمية لصناعة المستقبل، وحاضنة لتبادل المعارف ومشاركة التجارب الملهمة.



التنوع البيولوجي

وتعرف عمر سلطان العلماء خلال زيارة جناح مدغشقر على التنوع البيولوجي الذي تزخر به، وكرم ضيافة المجتمع، وتطور النباتات والحيوانات الفريدة من نوعها فيها لتصبح اليوم بقعة جاذبة للتنوع الحيوي في العالم، كما استمع إلى شرح حول التحديات البيئية التي تواجه الحياة البرية في مدغشقر، وجهودها لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الجزيرة وثرواتها المعدنية التي تشمل الذهب والبلاتين والكروميت والزمرد والياقوت الأزرق.



وأشاد بما يقدمه الجناح من عروض حول تجربة مدغشقر في تطوير قطاعات الثروة الطبيعية وتحويل الزراعة إلى مصدر أول للاقتصاد.



وتعرف مدغشقر بجنة الطبيعة، أو القارة الثامنة، نظراً للتنوع البيولوجي الكبير الذي تتمتع به، ويعبر جناحها في إكسبو 2020 دبي، عن واحدة من وجهات السياحة البيئية الاستثنائية، ويسلط الضوء على شجرة الباوباب التي تعد واحدة من أهم معالم الحياة النباتية، كما يعرض قصة الشعاب والمحار التي تكونت منذ قرون، فيما تزين أركان الجناح صور حيوان «الليمور» الشبيه بالقرود والذي لا يعيش في أي مكان في العالم إلا في هذه الجزيرة.



موقع متميز

وخلال زيارته إلى جناح جامايكا تعرف عمر سلطان العلماء على موقعها المتميز كحلقة وصل لوجستية لربط الأمريكيتين بالعالم، واطلع على ملامح ثقافة جامايكا التي تنبض بالحياة، وعادات شعبها اليومية وهويتهم التي تتمثل في مشاهد بصرية مبهرة وإيقاعات فريدة، إلى جانب الرياضات الشعبية التي تعكس ثقافها العريقة، وأشاد بما يقدمه جناح جامايكا من تجارب ومعروضات متميزة.



ويتميز الجناح بتصاميمه المبتكرة على شكل حاوية للشحن وأعماله الفنية المستوحاة من المسابقة الدولية السنوية لملصقات موسيقى الريغي في جامايكا، التي تعكس إيقاعات الريغي والمعروضات من متحف كينغستون الوطني.



وتسلط جامايكا الضوء على أنماطها الموسيقية المتنوعة التي أثرت على التاريخ الموسيقي إلى هذا اليوم كالمنتو، والسكا، والروك ستيدي، والداب، والدانسهول، فضلاً عن توفير الجناح تجربة متميزة لاختبار أجواء استوديوهات التسجيل الموسيقي.



ويوفر الجناح تجربة استثنائية لتناول قهوة بلو ماونتن كوفي، واحدة من أغلى أنواع القهوة في العالم التي تقدمها العلامة التجارية الإماراتية «موكا 1450» المختصة بتوفير أنواع القهوة الحصرية، حيث يتم تحضير القهوة أمام الزوار لخلق تفاعل مباشر مع خبير صنع القهوة والاستفادة من خبراته.



إرث للعالم

إلى ذلك، أجرت محطة «سي إن بي سي» الأمريكية لقاءً مع معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وتطرق الحوار إلى إكسبو 2020 دبي، الذي اختتم فعاليته أمس، ووصف الحدث الذي شهدته دبي على مدى الأشهر الستة الماضية بالاستثنائي، وترك إرثاً للعالم. وأكد بدايةً أنه حدث استثنائي الضخامة، حيث «لم يكن أحد ليتصور بأن معرض إكسبو الضخم سيجلب العالم بأسره إلى دبي ويظهر للدنيا جوهر الإمارات المستقطبة للعقول التي تطلق القدرات البشرية». إنها الدولة التي تحرص على أن تكون منصة انطلاق أحلام الجميع من مختلف مشارب الأرض، أن تحولها إلى حقيقة مهما كانت بعيدة وطموحة. وتابع في السياق قائلاً: «يجسّد معرض إكسبو 2020 دبي في الواقع ما هو أبعد من ذلك، إنه أفضل احتفالية بأصالة المواهب البشرية وبالتنوع. جميعنا بشر وكل منا مميز على طريقته».



غد أفضل

أما عن إرث إكسبو، فلفت معاليه إلى أنه ليست المباني والطرقات ما يصنع الإمارات، بل بنيتها القائمة على 200 جنسية من حول العالم، حيث يسعى الجميع من أجل غد أفضل و«هذا ما يركز عليه إكسبو من خلال (ديستريكت 2020) الذي سيحتوي مختلف القطاعات ليشكل مجمعاً يضم أشخاصاً يعملون في مجالات التطور العلمي والابتكار التكنولوجي».



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