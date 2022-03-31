«الإمارات للألمنيوم» و«ألبا» تعززان التعاون التقني

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال التقني مع إمكانية تعزيز تطبيق تقنية الإمارات وخبرتها في هذا المجال في مصهر ألبا.



شهد حفل توقيع الاتفاقية كل من الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، ومعالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك في إكسبو 2020 دبي.



وفي إطار هذه الاتفاقية، سيسعى الطرفان لبحث سبل التعاون من أجل تعزيز الإنتاج في خط الصهر السادس في البا، بما يفوق الطاقة الإنتاجية المصممة للمشروع، إلى جانب بحث تطبيق تقنيات الصهر التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في المشاريع التوسعية المستقبلية بشركة ألبا.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة البا، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة: «سوف تسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز شراكتنا التقنية مع الإمارات العالمية للألمنيوم، ونحن سعداء بأداء تقنية دي إكس بلس ألترا المملوكة من قبل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في خط الصهر السادس، وعازمون على العمل مع الشركة من أجل تحسين وتطوير أداء هذا الخط، كما أننا على أتم استعداد لبحث فرص التعاون الأخرى التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات التقنية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مصهر البا، مع إمكانية المضي في مشروع التوسعة لخط الصهر السابع، مما سيعزز التعاون الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين، مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة».



ومن جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين. وتعتبر ألمنيوم البحرين أولى الشركات التي اعتمدت تقنية الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو إنجاز بارز في مسيرة تطور اقتصاد دولة الإمارات القائم على الخبرة والمعرفة».



وتابع: «تتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لمواصلة تطوير خبراتها التقنية في التطبيقات التجارية التي تدعم الأهداف الإنتاجية الطموحة لمتعامليها. وتهدف الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أن تكون المورد المفضل للتقنية في صناعة الألمنيوم، التي تعد أحد روافد الإيرادات النامية بالنسبة للشركة، إلى جانب تحقيقها الميزة التنافسية لعمليات الشركة التشغيلية».