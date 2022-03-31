الزيودي: «إكسبو» منصة حيوية لبناء الشراكات المثمرة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أجنحة كل من باكستان وسنغافورة وإسرائيل في معرض إكسبو 2020 دبي.



وأكد معاليه أهمية إكسبو 2020 دبي باعتباره جسراً للتواصل والحوار من أجل صنع مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة بما يحقق التقدم لجميع الدول، مشيراً إلى أن هذا الحدث العالمي شكل منصة حيوية لبناء الشراكات المثمرة مع دول العالم لدفع التعاون في مختلف مجالات التنمية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وقال معاليه: «وفر إكسبو 2020 دبي فرصة مثالية لاستعراض تجربة الإمارات المُلهمة في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وبناء نموذج اقتصادي معرفي مرن ومستدام يواكب توجهات المستقبل والتركيز على التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والتعريف ببيئة الأعمال المرنة التي تتميز بها، في ضوء مستهدفات»مشاريع الخمسين«ومحددات مئوية الإمارات 2071..وسنواصل العمل في مرحلة ما بعد إكسبو لتعزيز مكانة الإمارات وتطوير شراكاتنا مع العالم بالاستفادة من الإرث المهم الذي تركه هذا الحدث العالمي الفريد».



وتفصيلاً، زار معالي ثاني الزيودي جناح دولة إسرائيل في إكسبو 2020 دبي، الواقع في منطقة الفرسان ويحمل شعار «غداً كخطوة أولى نحو المستقبل»، واطلع معاليه على الابتكارات التي قامت إسرائيل بتطويرها بالتعاون مع شركائها الدوليين خلال المرحلة الماضية خاصة في قطاعات في اقتصاد المستقبل.



ويوفر الجناح الإسرائيلي لزواره عروضاً غنية بالمؤثرات السمعية والبصرية بعنوان «لنتواصل»، ويتيح لهم خوض تجربة السفر من دبي إلى إسرائيل عبر تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز.



وشهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، نمواً وزخماً متزايداً مُنذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي، وعزز البلدان مستويات التعاون الاستثماري والشراكات الثنائية، لاسيما في قطاعات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الغذائي والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والنقل والبتروكيماويات والعقارات، بما يحقق الازدهار والنمو المستدام لاقتصاديهما.



كما اطلع معالي ثاني الزيودي لدى زيارته للجناح الباكستاني الواقع في منطقة الاستدامة ويحمل شعار «الكنز المخفي» على جهود باكستان في دعم المساعي العالمية لمكافحة التحديات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر تبنيها استراتيجية طموحة تستهدف زراعة مليار شجرة.



ويعرف الجناح الباكستاني زواره بالتنوع الثقافي والعرقي الذي يحظى به هذا البلد الذي يحتضن إحدى أقدم الحضارات في العالم، ويتيح الاطلاع على الصناعات الحرفية التي تتميز بها باكستان.. كما يتيح الجناح إمكانية الاستمتاع بمشاهدة العجائب الجغرافية الآسرة والطبيعة الخلابة لباكستان.



وتتميز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وباكستان، بتنوعها الكبير خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والمعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتصنيع معدات السيارات والأنشطة المالية، بما يساهم في دعم الأجندة التنموية لكلا البلدين.



كما زار معالي ثاني الزيودي أيضاً جناح دولة سنغافورة في إكسبو 2020 دبي، الواقع في منطقة الاستدامة ويحمل شعار «الطبيعة، التنمية، المستقبل»، واطلع على مبادراتها في دعم الابتكار وتعزيز أدوات التكنولوجيا من أجل التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، كذلك تعرف معاليه على تجربتها الملهمة في حلول التنمية الحضرية ومواجهة التلوث الحضري.



ويتيح جناح سنغافورة لزواره إمكانية الاستمتاع بتجربة ثلاثية الأبعاد للمساحات الخضراء في سنغافورة عبر التقنيات الرقمية..كما يعرف الجناح زواره بالتراث الغني الذي تتمتع به سنغافورة ومراحل تطورها التاريخي والثقافي.



وتتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة سنغافورة اقتصادياً في قطاعات الطاقة المتجددة والبرمجيات والتكنولوجيا واللوجستيات والتصنيع والأنشطة المالية والعقارات والطاقة، والتي من شأنها تحقيق مستهدفات البلدين في التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.