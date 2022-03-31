تكريم دولي لدولة اللامستحيل الذهب للإمارات في إكسبو 2020

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منح المكتب الدولي للمعارض حكومتي الإمارات ودبي واللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، الميدالية الذهبية وهي أعلى تكريم يقدمه المكتب الدولي للمعارض، في حفل اقيم الليلة الماضية.

ومُنحت الميدالية الذهبية، وهي أعلى تكريم يقدمه المكتب الدولي للمعارض لـ

1 حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلمها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي.

2 حكومة دبي، تسلمها معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

3 اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي:

سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي

معالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، الإمارات العربية المتحدة

معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي

معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي

معالي مطر الطاير، رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات

سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي

معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية

سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية

سعادة داوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي

4 الجهات المعنية في إكسبو 2020 دبي:



معالي اللواء طلال حميد بالهول، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي

الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي

اللواء خبير راشد المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي

الدكتور عامر شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي

الدكتورة حنان السويدي، رئيس قسم الاختبارات في التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي

سعادة أحمد مصبح، المدير العام لجمارك دبي

اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية

سعادة خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

سعادة خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس للهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي، وزارة شؤون الرئاسة

معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس لمراسم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، دائرة التشريفات والضيافة في دبي

5 المشاركون الدوليون في إكسبو 2020 دبي، وتسلمها رئيس لجنة تسيير إكسبو 2020 والمفوّض العام لسويسرا لدى إكسبو 2020.