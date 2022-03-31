جناح الشباب يختتم فعالياته في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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اختتم جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي فعالياته بالتزامن مع اليوم الأخير للحدث العالمي الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب تسجيل الجناح أكثر من 10 آلاف مشارك حضروا أكثر من 250 فعالية استفاد منها آلاف الأشخاص على مدى ستة أشهر.

واستقبل الجناح أكثر 23 شخصية من رؤساء الدول وقادتها وكبار المسؤولين فيها، و190 وفداً رسمياً من مختلف دول العالم، ليتفاعلوا ويستمعوا لتجارب شباب الإمارات في جناح الشباب الذي صمم بالكامل بمجهود الشباب وبفترة قياسية، كما قدّم نموذج الإمارات في العمل مع الشباب، وعرّف العالم برؤيتها في مجال تمكين وإشراك الشباب، عبر سرد قصة الإنسان وعرض قدراته.

كما سجلت فعاليات جناح الشباب على مدار الأشهر الستة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022 أكثر من 150 مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر من 400,000 زيارة للمحتوى الخاص بالجناح على شبكة الإنترنت.

وحاز جناح الشباب، الذي أدارته المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي بالتعاون مع إكسبو 2020، على تكريم المكتب الدولي للمعارض بميدالية خاصة لجهوده في الحدث العالمي، وذلك بحضور السفير تشوي جاي تشول، رئيس منظمة المكتب الدولي للمعارض، وديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض.

وشكّل الجناح أول جناح مخصص للشباب في تاريخ المعرض العالمي إكسبو الذي يمتد لأكثر من 150 عاماً.. وأعلن الجناح منذ يومه الأول عن دعوة مفتوحة لشباب 192 دولة مشاركة في إكسبو، ليكونوا جزءاً من قصته فيما استوحى تصميمه الإبداعي من خط يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص دائماً على تمكين الشباب، ووثّقت بترابط نقاط الجناح العلاقة بين تمكين الشباب ونهضة الدول ونموها، وعرضت محطات للشباب وأولوياته وطموحاته، واحتفت بزوار الجناح من الشباب من مختلف الدول، وقدمت للعالم مبادرات شبابية ملهمة تدعم تحقيق الأهداف المستقبلية الطموحة لمئوية الإمارات 2071.

وساهم في تنفيذ فعاليات الجناح أكثر من 90 شريكاً من مختلف أنحاء العالم، نفذوا 15 مشروعاً انطلقت من جناح الشباب.. وقدم الجناح منصة عالمية لأكثر من 50 فناناً من الشباب، وشهد توقيع أكثر من 25 كاتباً لأعمالهم في أروقته.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: "ما شهده جناح الشباب من فعاليات نوعية ساهم في تشكيل رؤية زوار الجناح الإيجابية نحو دور الشباب في التأثير في المستقبل وصناعة التغيير، في تجسيد وامتداد لرؤية دولة الإمارات في منح الثقة للشباب وتسليط الضوء على تجاربهم ودورهم المحوري في صناعة المستقبل.. الشباب من القائمين على الجناح كانوا على قدر المسؤولية وقدموا لزوار الجناح من أنحاء العالم تجارب تبقى حية في الذاكرة، وأبرزوا للعالم النموذج الإماراتي في العمل مع الشباب وخدمة تطلعاتهم وأولوياتهم، وساهموا في تحقيق أهداف إكسبو 2020 بتقديم تجربة غير مسبوقة في تاريخ المعرض العالمي".

وأضافت معاليها: "جناح الشباب قصة نجاح شبابية جديدة تُكتب على أرض دولة الإمارات، رسم أبطالها من الشباب لوحة ملهمة عن مستقبل الأجيال القادمة المنفتحة على العالم، وساهموا في وضع نقاط خريطة طموحة للعمل مع الشباب وتمكينهم حول العالم وإشراكهم في صناعة المستقبل".

من جانبه، أكد سعيد النظري، المفوض العام لجناح الشباب، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمركز الشباب العربي أن جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي، ترجم رؤية القيادة الرشيدة بتقديم صورة الإنسان الإماراتي وإنجازاته كأحد أهم وأغلى موارد الدولة، وقدم صورة الشباب في استشراف المستقبل، وجمع شباب الإمارات والعالم لمناقشة قضايا الحاضر والمستقبل، وبحث شؤون تنموية ومجتمعية وثقافية، واحتفل جناح الشباب بابتكارات الشباب ومشاريعهم الإبداعية.

وأضاف: "فعاليات جناح الشباب قدمت صورة وقيم الشباب الإماراتي المبدع وأبرزت نموذج الإمارات في تمكين الشباب بتسليط الضوء على إنجازاتهم وإبداعاتهم عالمياً، وكانت وجهة لملايين الزوار الذين قصدوا معرض إكسبو ليتعرفوا على التنوع الذي قدمه في نسخته الأكثر إبهاراً على أرض دولة الإمارات".

وقال: "على مدى ستة أشهر، تمت إدارة الجناح بالكامل بمجهود الشباب، وشارك أكثر من 150 متطوعاً متخصصاً في تنظيم البرامج والفعاليات واستضافة الوفود والشخصيات في تنظيمه، ومثلوا شعب الإمارات وقيمه وترحابه بأبهى صورة، من خلال كرم الضيافة وحسن التعامل وإبراز المبادئ التي تعلمها الشباب الإماراتي من سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.