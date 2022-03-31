رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: إكسبو 2020 أنعش اقتصاد العالم

المصدر: وام

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أكد أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن دولة الإمارات أبهرت العالم بنجاحها في تنظيم إكسبو 2020 دبي، الحدث الأكبر على الإطلاق من نوعه، والذي يقام في العالم العربي رغم الظروف التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

وقال شحفة في تصريحات صحافية: إن عدد الزوار الذي تجاوز 20 مليون زائر والعدد الكبير من القمم والمؤتمرات العالمية الذي عقدت خلال الحدث العالمي إضافة إلى زيارة أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء العالم ساهمت في إنعاش الاقتصاد العالمي وتعافيه ودعم قطاعي الأعمال والسياحة والسفر، خصوصاً بعد تفشي جائحة "كوفيد-19"، الأمر الذي يؤكد الدور المهم لدولة الإمارات في قيادة التعافي العالمي.

وأضاف أن إكسبو 2020 دبي شهد العديد من النتائج الإيجابية من توقيع مئات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم وإعلان العديد من المؤسسات والشركات افتتاح مكاتب لها في إمارة دبي ليسهم المعرض في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية الاستثمارية والسياحية ويمنح اقتصادها زخماً كبيراً لتكون محطة عالمية متفردة تستقطب المؤسسات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن دولة الإمارات استطاعت إبهار العالم من خلال نجاحها في التنظيم عالي المستوى للمعرض وتوفير درجة عالية من الأمان رغم الظروف الصعبة التي عانى الجميع منها بسبب جائحة "كوفيد-19"، الأمر الذي أشادت به مختلف وسائل الإعلام العالمية ليقدم بذلك صورة عن النموذج الإماراتي في التنمية والابتكار والتسامح للعالم أجمع.

ونوه بأن إكسبو 2020 دبي ساهم أيضاً في تعريف العالم بتاريخ الإمارات وحضارتها وتراث شعبها العريق وعزز من المكانة لها في الجوانب الاقتصادية والثقافية من خلال تحقيقها المرتبة الأولى إقليمياً و15 عالمياً وفق مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2022، وذلك بفضل استراتيجيات القيادة الحكيمة في استشراف المستقبل.

ولفت إلى أن الإمارات تمكنت خلال اكسبو 2020 دبي من تسليط الضوء على إسهامات الحضارة العربية ودورها في إغناء الحضارة العالمية وذلك من خلال الوجود والمشاركة المشرفة للأجنحة العربية التي استطاعت تحسين الصورة النمطية للبلاد العربية في عيون العالم وهو ما أكدته التقارير الصحفية التي بثت في مقر إكسبو 2020 دبي لتسلط الضوء على النجاحات العربية في مجالات الابتكار والاستدامة والتنمية.

وأشار إلى أنه كان للغرفة التجارية العربية البرازيلية نصيب مهم من الفعاليات خلال معرض "إكسبو 2020 دبي" من حيث تعزيز الأعمال التجارية بين البرازيل والمجموعة العربية من خلال توقيع أكثر من 10 اتفاقيات تعاون بين الجانبين.. وعقد العديد من اللقاءات بين مسؤولين عرب وبرازيليين نتج عنها توقيع اتفاقية مع كل من وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع واتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة العربية البرازيلية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي؛ واتفاقية تعاون مع موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجستية.. ودعم وتنظيم البعثة الثانية لرئيس البرازيل جاير بولسونارو إلى المنطقة والتي تضمنت زيارة إكسبو 2020 دبي.