جناح سورينام في إكسبو 2020 يفوز بالجائزة البرونزية لتصميم المعارض والأجنحة المواضيعية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز جناح سورينام في إكسبو 2020 دبي بالجائزة البرونزية لتصميم المعارض والأجنحة المواضيعية / منطقة الاستدامة / من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن المكتب الدولي للمعارض.

وقال جيرمين أستويك المفوض العام لجناح سورينام في إكسبو 2020 دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إنه تم منح الجائزة البرونزية للجناح تقديرا لتصميمه الموضوعي والجماعي، وقدرته على نقل الوجود المستدام لسورينام الذي أذهل الزوار ونجح في عرض ثقافتها الجميلة وشعبها ومناظرها الطبيعية.

وأضاف أن جناح سورينام هو الجناح الصغير المميز في إكسبو 2020 دبي ، والذي يمنح زواره شعوراً بالدفء والضيافة.

وأشار إلى أن من الأماكن المفضلة والمشهورة للعديد من الزوار في الجناح "صور السيلفي" و"المشي في الغابة" والذي تم تصميمه من قبل الفنانين في سورينام بشكل جميل عبر منطقة الغابات المطيرة بالجناح.

وأشاد أستويك بما قدمته حكومة سورينام وفريق جناح سورينام من جهود لإنجاح هذه المشاركة.