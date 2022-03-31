وزير" 2025 أوساكا - اليابان" يكشف تفاصيل النسخة التالية من إكسبو ويتوقع مشاركة 150 دولة و25 منظمة دولية

المصدر: وام

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أكد واكاميا كنجي، وزير معرض "إكسبو 2025 أوساكا - كانساي" الذي سينظم في اليابان تحت شعار "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات"، أن إكسبو أوساكا سيركز على 3 محاور فرعية، هي "ضمان استدامة الحياة"، و"تحسين الحياة"، و"تعزيز الحياة عبر التواصل".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي لإكسبو 2020 دبي، مساء أمس، وحضره كل من إيتشيرو ماتسوي، رئيس بلدية أوساكا، وواكاميا كنجي، وزير مفوض معرض إكسبو الدولي 2025، وياشيمورا هيريوفومي، حاكم محافظة أوساكا، ولفيف من الإعلاميين.

وأوضح كنجي، أن إكسبو 2025 أوساكا- كانساي الذي فازت اليابان باستضافته، سيتم تنظيمه على مساحة يمكن زيارتها أو مشاهدتها من قبل 8 مليارات شخص حول العالم، للمشاركة في استشراف مجتمعنا المستقبلي.

وأشار إلى أن المعرض سيتم تنظيمه في "يومشيما"، وهي جزيرة اصطناعية تقع في منطقة خليج أوساكا. ويضم محيطها البالغة مساحته 50 كلم، موقعي "كيوتو" و"نارا"، عاصمتا اليابان القديمة، وتتميز جزيرة أوساكا ومنطقة كانساي بجاذبيتها التي تجمع بين تجارب التذوق والترفيه، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية الشهيرة.

وقال كنجي، إن "إكسبو 2025 أوساكا- كانساي "، يتوقع مشاركة 150 دولة و25 منظمة دولية، في حين أكدت 87 دولة وست منظمات دولية حتى تاريخ 11 مارس من العام الجاري، مشاركتها في فعاليات المعرض المرتقب".

كما كشف كنجي عن عزم إدارة إكسبو 2025 أوساكا-كانساي، إطلاق منصة رقمية قبل بدء المعرض، بغرض مشاركة التحديات والحلول من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المعرض سيتم الجمع فيه بين المعرفة العالمية، مثل أحدث التقنيات، واستخدامها لتطوير أفكار جديدة وتبادلها بهدف المساهمة في مواجهة التحديات العالمية التي تهدد البشرية.

وأكد كنجي، أن المعرض العالمي سيكون منصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، وكذلك المشروع الوطني الياباني "مجتمع 5.0"، الذي يعتبر استراتيجية وطنية يابانية تهدف لتطوير مجتمع محوره الإنسان، ويتم في إطاره تحقيق النمو الاقتصادي مع مواجهة التحديات الاجتماعية، عبر تبني نهج مبتكر يجمع بين العالم الرقمي والواقعي على نحو فائق الذكاء.

ولفت كنجي، إلى أنه في 15 فبراير 2022، وقع المكتب الدولي للمعارض (BIE)، وحكومة اليابان، اتفاقية تنظيم معرض إكسبو 2025. وتعتبر اتفاقية (See Agreement) بمثابة إطار قانوني لضمان الامتيازات والشروط الخاصة بالمشاركين الرسميين في المعرض العالمي القادم، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، الهيئة المشرفة على معارض إكسبو الدولية، وسعادة أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى الدولة.

وكان الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، قد أشار إلى "الدور الحيوي لاتفاقية (See Agreement) في تعزيز الشراكة الرسمية بين المكتب الدولي للمعارض وحكومة اليابان والارتقاء بها إلى مستوى جديد كلياً، مع تحديد الإطار القانوني للمشاركين الدوليين.

وبالتالي، تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة إنجاز جديد في مسيرة نجاح المعرض العالمي الملهم والشامل، الذي يجمع دول العالم معا لتصميم مجتمع مستقبلي مشترك".

وقال إنه سيتم إنشاء جناح يسمى "الجناح الرمزي" تيمناً بالمشاريع الموضوعية الرمزية، والتي تجسد رسالة معرض إكسبو 2025، ولأن الأجنحة، التي أنشأها ثمانية خبراء، هي أيضا "رمزية"، حيث تتم مناقشة الموضوعات بعمق في إطار الفلسفات الخاصة للمصممين، سيقوم ثمانية من مصممي المشروع بتفسير وتطوير موضوع إكسبو 2025: "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات"، من منظورهم الفريد وبناء أجنحة من شأنها ربط الناس الذين سيعيشون معاً في المستقبل.