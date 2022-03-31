ديميتري كيركِنتزس: لم أرَ رسالة قوية للتعاضد والتكاتف مثل ما رأيته في إكسبو دبي

المصدر: البيان

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أكد معالي ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، الهيئة المشرفة على معارض إكسبو الدولية، أن إكسبو 2020 دبي نجح في استقطاب الشباب ونقل الرسالة من خلالهم للعالم. مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعاملت بكل حنكة مع تداعيات أزمة كورونا وهو أعطى الثقة للزوار بزيارة الحدث العالمي.

وأوضح الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض أن نجاح أي دورة في إكسبو لا يقتصر على عدد الزوار فقط بل على عدد من المفاهيم منها مدى صدى إكسبو على المستوى العالمي وتنظيمه والرسالة التي نقلها للعالم، وقال: "لم أرى رسالة قوية للتعاضد والتكاتف والتحدي مثل ما رأيته في إكسبو دبي وليس فقط الأمر محصور على فترة تنظيم الحدث، بل منذ اللحظة الأولى التي فازت بها دولة الإمارات باستضافة الحدث".

وأكد معالي ديميتري كيركِنتزس أن إكسبو دبي منح الفرصة لكل دولة أن تروج عن نفسها بطريقتها المناسبة من خلال تخصيص جناح لكل دولة، وأن الحدث العالمي سوف يترك إرثاً ماديا ومعنويا سيبرز في المستقبل بشكل كبير.

وأضاف: "استطاع إكسبو دبي بدمج المجتمع المدني في تفاصيل من حيث إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في تصميم وتنظيم وإدارة الحدث، وأعطى تنظيمه صورة إيجابية ومشرفة عن الشرق الأوسط والوطن العربي، ونجح في إيصال رسالة الاستدامة إلى العالم من خلال الفعاليات التي احتضنها ومراعاة عنصر الاستدامة في تصميم الموقع بشكل عام والأجنحة بشكل خاص".