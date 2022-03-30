"إكسبو أوساكا" ينتظر 28.2 مليون زائر

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أعلن واكاميا كنجي، وزير اكسبو 2025 أوساكا عن توقعه وصول عدد زوار الحدث العالمي في اليابان إلى نحو 28.2 مليون ضيف منهم 3.5 ملايين ضيف من خارج اليابان، مشيراً إلى أن إكسبو أوساكا سيدور حول 3 محاور فرعية وهي: "ضمان استدامة الحياة"، "تحسين الحياة"، و"تعزيز الحياة بالتواصل".

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية بالدور الثاني بالمركز الإعلامي في إكسبو 2020 دبي حضرها كل من ماتسوي اتشيرو، محافظ مدينة أوساكا، وياشيمورا هيريوفومي، حاكم محافظة أوساكا، ولفيف من الإعلاميين.

وأوضح كنجي أن المعرض الدولي أوساكا 2025 الذي يقام للمرة الثانية في أوساكا باليابان، سيتم تنظيمه على مساحة يمكن زيارتها أو مشاهدتها من قبل 8 مليارات شخص حول العالم، والمشاركة في استشراف مجتمعنا المستقبلي.

وكشف عن عزم إدارة أوساكا 2025 الذي سيتم تنظيمه تحت شعار تحت شعار "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات"، إطلاق منصة رقمية قبل بدء المعرض، بغرض مشاركة التحديات والحلول من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المعرض سيتم فيه الجمع بين المعرفة العالمية مثل أحدث التقنيات، واستخدامها لتطوير أفكار جديدة وتبادلها، للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية التي تهدد البشرية.

وأكد كنجي أن المعرض العالمي سيكون منصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة وكذلك المشروع الوطني الياباني "مجتمع 5.0". والذي يعتبر استراتيجية وطنية يابانية هادفة لتطوير مجتمع محوره الإنسان، يتم في إطاره تحقيق النمو الاقتصادي مع مواجهة التحديات الاجتماعية عبر تبني نهج مبتكر يجمع بين العالم الرقمي والواقعي على نحو فائق الذكاء.

ويشير هذا المفهوم إلى نموذج مجتمعي جديد يتبع التسلسل الزمني لأعمال الصيد والزراعة والصناعة ومجتمعات المعلوماتية. مجتمع قادر على مواجهة مجموعة متنوعة من التحديات على نطاق عالمي باستخدام تقنيات متطورة مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والروبوتات، والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا الحيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد كنجي بأن المعرض سيتم تنظيمه في "يومشيما"، وهي جزيرة اصطناعية تقع في منطقة خليج أوساكا. ويضم محيطها البالغة مساحته 50 كلم، موقعي "كيوتو" و"نارا"، عاصمتا اليابان القديمة، وتتميز جزيرة أوساكا ومنطقة كانساي بجاذبيتها التي تجمع بين تجارب التذوق والترفيه، بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية الشهيرة.

وقال إن إكسبو 2025 أوساكا ، كانساي ، يتوقع مشاركة 150 دولة و 25 منظمة دولية، في حين أكدت 87 دولة وست منظمات دولية مشاركتها في فعاليات المعرض حتى تاريخ 11 مارس 2022.

ولفت كنجي إلى أنه في 15 فبراير 2022 ، وقع المكتب الدولي للمعارض (BIE) وحكومة اليابان اتفاقية تنظيم معرض إكسبو 2025. وتعتبر اتفاقية See Agreement بمثابة إطار قانوني لضمان الامتيازات والشروط للمشاركين الرسميين في المعرض العالمي القادم.

وقع الاتفاقية كل من الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري إس كركينتزيس وسفير اليابان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة د. أكيو إيسوماتا.

وأشار الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض إلى "الدور الحيوي لاتفاقية See Agreement في تعزيز الشراكة الرسمية بين المكتب الدولي للمعارض وحكومة اليابان والارتقاء بها إلى مستوى جديد كلياً، مع تحديد الإطار القانوني للمشاركين الدوليين. وبالتالي، تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة إنجاز جديد في مسيرة نجاح المعرض العالمي الملهم والشامل، الذي يجمع دول العالم لتصميم مجتمع مستقبلي مشترك".

الجناح الرمزي

وقال إنه سيتم أنشاء جناح يسمى "الجناح الرمزي" تيمناً بالمشاريع الموضوعية الرمزية والتي تجسد رسالة معرض إكسبو 2025، ولأن الأجنحة، التي أنشأها ثمانية خبراء، هي أيضًا "رمزية" حيث تتم مناقشة الموضوعات بعمق في إطار الفلسفات الخاصة للمصممين. سيقوم ثمانية من مصممي المشروع بتفسير وتطوير موضوع إكسبو 2025: "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات" ، من منظورهم الفريد وبناء أجنحة من شأنها ربط الناس الذين سيعيشون معاً في المستقبل.