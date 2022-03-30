وزيرة البيئة المصرية: نعمل على صياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية

المصدر: وام

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قدمت معالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر ، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها القمة العالمية الحكومية 2022، وإطلاق التقرير الخاص بالتكييف في منطقة الشرق الأوسط والذي يأتي في توقيت هام قبل انعقاد مؤتمر المناخ "cop27" ، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ نهاية العام الحالي، ثم تتبعها دولة الإمارات في استضافة القمة التي تليها.

وقالت معاليها، على هامش مشاركتها بالقمة العالمية الحكومية 2022، إن الحكومة المصرية أطلقت حوار المناخ الوطني لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع وأفراده في جهود العمل المناخي على اختلاف مراحلهم العمرية وتخصصاتهم، مع التركيز على دور ريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات الاستدامة التي تعزز بدورها جهود مواجهة تحدي تغير المناخ.

وأكدت معاليها على تركيز جمهورية مصر العربية في قمة المناخ "COP27" على الانتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخي، إلى التنفيذ والتطبيق الفعلي واسع النطاق وسريع الوتيرة لإجراءات من دورها خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، لافتة إلي أن تمويل جهود العمل من أجل المناخ عالمياً والمنطقة العربية على وجه الخصوص، يمثل أحد القضايا الرئيسة التي سيتم التركيز عليها في "COP27".

كما أكدت ، دور مصر الحالي من خلال رئاستها لمجلس وزراء البيئة العرب والقائم، والسعي إلى تحرك عربي مشترك فى كافة القضايا حيث يتم الآن إعداد وصياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية لمواجهة تحدى التمويل.

وتستعرض القمة الحكومية العالمية 2022، من خلال أكثر من 100 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وأبرزها التغيير المناخي، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وابتكار الحلول التي تضمن توظيفها في تحسين حياة المجتمعات، كما تركز على آفاق التطورات المستقبلية في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية والمجتمعية، وكيفية استثمارها وتوجيهها بما يصب في صالح المجتمعات، ويضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.