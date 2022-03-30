صقر غباش يزور عدداً من أجنحة إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أجنحة مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية" وطيران الإمارات والفرص وكازاخستان في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال معاليه إن معرض إكسبو 2020 دبي ساهم في تجسيد الوجه الحضاري والإنساني الملهم للدولة وقيادتها الرشيدة في بناء الإنسان الإماراتي وما حققته دولة الاتحاد من إنجازات في مختلف المجالات وطموحاتها من خلال شراكتها الدولية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم.

واستهل معاليه الزيارة - يرافقه سعادة كل من مريم بن ثنية عضوة المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عمرعبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الإتحادي والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة بالمجلس - بحناح "مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية"، حيث اطلع على ما تعرضه من مجسمات وصور لمختلف مشاريعها الإنسانية من خلال برامج وأنشطة منتقاة تهدف جميعها إلى تحديد أولويات العمل الخيري والإنساني.

واستمع معاليه إلى شرح حول ما حققته المؤسسة في عملها الإنساني والخيري والتنموي عبر مشاريعها المحلية والخارجية، مما جعلها تحتل مكانة متميزة على خارطة العمل الإنساني، وأسهمت في بناء العديد من المدارس والمستشفيات والمساجد على مستوى العالم.

كما زار معاليه جناح طيران الإمارات المُقام في منطقة "الفرص" باستخدام مواد محلية صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام والتدوير وتقلل من استهلاك الطاقة والمياه تأكيداً لمبدأ الاستدامة، حيث تفقد معاليه جانباً من الجناح المكون من أربعة طوابق بالقرب من قبة الوصل والذي يقدم فكرة عن مستقبل الطيران التجاري ودور التكنولوجيا في رسم ملامح قطاع السفر الجوي في المرحلة المقبلة.

ويقام جناح طيران الإمارات تحت شعار "إطلالة على طيران المستقبل" متضمناً تجارب تفاعلية تقدم للزوار معلومات عديدة عن مستقبل الطيران خلال الخمسين عاماً القادمة، كما يستخدم الجناح تقنية "هولوغرام" ثلاثية الأبعاد للتعريف بطائرات المستقبل، فيما يقدم مختبر المستقبل للزائر فرصة التعرف على التقنيات التي ستجعل طائرات المستقبل أسرع وأقوى وأخف وزناً.

وزار معاليه، كذلك "جناح الفرص" واطلع على الأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة المطروحة وما يهدف إليه من خلال توفير منصة للأفراد والمجتمعات للتعاون والمساهمة في رسم ملامح المستقبل وتحقيق المساواة للجميع.

واستمع معاليه إلى شرح حول أهداف الجناح من خلال مساراته الثلاثة التي تركز على المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد جميعها عنصرا رئيسياً وضروريا لتحقيق التقدم في أي مجتمع حيث تتوافق موضوعات وبرامج جناح الفرص مع أهداف التنمية المستدامة التي تأتي في جوهر رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية وتنسجم مع أهداف إكسبو 2020 دبي بدءاً من تسليط الضوء على مساعي الدول لجعل التنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها وصولا إلى استقطاب ملايين الزوار لتوعيتهم وحثهم على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

كما زار معاليه جناح كازاخستان وشاهد عرضا شاملا لما تقدمه من خلال جناحها الواقع في منطقة الفرص بهدف جعل العالم أكثر تعاونا وانسجاما من خلال تبادل الخبرات والأفكار فضلا عن الفرص السياحية والفنية والاستثمارية والموارد الطبيعية الغنية التي تمتلكها كازاخستان .

واطلع معاليه على التقنيات المتقدمة التي يتضمنها جناح كازاخستان التي تعد اليوم من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا الذكية.

ويسمح التصميم التفاعلي للجناح بالاقتراب أكثر من التنوع البيئي والثقافي لهذا البلد، بما في ذلك شاشة بانورامية يتم من خلالها تقديم العروض التقديمية لمختلف جوانب التقدم التقني والحياة العصرية والمزج بين ملامح الحياة العصرية مع التراث الثقافي الكازاخستاني المميز.