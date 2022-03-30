صقر غباش يشيد بدور فريق إكسبو المحوري في استقبال جميع الزوار

المصدر: وام

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أشاد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بجهود فريق معرض إكسبو 2020 دبي، ودورهم المهم والمحوري في استقبال جميع الزوار من أغلب الفئات العمرية وإدارة العدد الهائل من الفعاليات المتنوعة التي أقيمت خلال الحدث الدولي والترحيب بكل الزائرين على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم بروح من التعاون والتفاؤل ورسم أبهى صور الإمارات أمام العالم.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم فريق إدارة العلاقات الحكومية المحلية لإكسبو 2020 دبي في مقر الحدث الدولي بحضور سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وسعادة الدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة بالمجلس.

وقال معاليه إن فريق عمل إكسبو 2020 دبي يجسد القيم والمبادئ الراسخة التي قامت عليها دولة الامارات وتحظى بمكانة بارزة إقليميا ودوليا بفضل ما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم ومساندة للجميع ..مشيرا إلى أن حرص العديد من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها من جميع الجنسيات على المشاركة في إكسبو 2020 يعتبر تجسيدا للمعاني السامية للعمل، وحرصهم على إنجاح هذا الحدث العالمي، بصورة مشرفة تعكس مفاهيم التحضر والرقي في الدولة، ما يعكس المكانة الكبيرة لدولة الامارات في قلوب كل مواطن ومقيم، بصفتها بلد التعايش والسلام.

وقال معاليه لفريق إكسبو : عملكم خلال فترة المعرض ستكون له آثار إيجابية كبيرة نظرا للخبرات الكبيرة التي اكتسبتموها في هذا الحدث العالمي الكبير ويمثل إضافة كبيرة لكم في حياتكم العملية سواء في تحسين حياة الآخرين في مجتماعاتكم المحلية أو على المستوى العالمي ..مشيرا إلى أن كل فرد من المشاركين سوف ينظر إلى تجربته في إكسبو 2020 دبي بكل فخر واعتزاز.

من جانبهم، أعرب أفراد فريق إدارة العلاقات الحكومية المحلية لإكسبو 2020 دبي عن بالغ امتنانهم وشكرهم واعتزازهم العميق لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على حرصه اللقاء بهم والثناء على دورهم، خلال عملهم في إكسبو 2020 دبي.