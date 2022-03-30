"وكيل وزارة العمل العماني": "القمة العالمية" تستشرف مستقبل العمل الحكومي

المصدر: وام

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أكد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية في سلطنة عمان أن بلاده تحرص على المشاركة بشكل دائم في القمة العالمية للحكومات التي توفر منصة مهمة لمناقشة التحديات التي يواجهها العالم واستشراف مستقبل الإنسان والعقد الجديد للعمل الحكومي بمشاركة واسعة من قادة الدول وصناع القرار وخبراء عالميين.

وأضاف أن القمة تشكل منصة حوار لبناء منظومة فرص جديدة في مجال مستقبل العمل والوظائف ومتغيرات عالم العمل.

وأفاد أن الوفد العماني المشارك في القمة يتمثل بوزير الاقتصاد والأكاديمية السلطانية ووزارة الموارد البشرية العماني ووزارة النقل والمواصلات وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.