عضو البرلمان اليوناني: الإمارات حققت تقدما مذهلاً في تمكين المرأة

المصدر: وام

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قالت صوفيا فولتيبسي نائبة وزير الهجرة وعضو البرلمان اليوناني : إن دولة الإمارات حققت تقدماً مذهلاً في مجال تمكين المرأة.

ولفتت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن القمة العالمية للحكومات قمة ناجحة للغاية وأهم ما يمكننا رؤيته هو التقدم الذي تم إحرازه في مجال تمكين المرأة في دولة الإمارات.

وأضافت : "كصحفية أولاً وثانيًا أول متحدثة باسم اليونان في عام 2014 ، فإنه من الواضح رؤية الإنجازات البارزة التي تحرزها المرأة في الإمارات"، منوهة إلى أن النساء يمثلن نصف العالم، ومشيرًة إلى أن "تمكين المرأة أمر بالغ الأهمية لأن لديها المهارات والذكاء للمضي قدمًا لكل الإنسانية ليس فقط للنساء، ولكن حتى للرجال."