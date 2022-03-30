مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية: قمة الحكومات منصة مهمة لاستشراف المستقبل

المصدر: وام

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أكد سعادة الدكتور ناصر الهتال القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن القمة العالمية للحكومات بإكسبو 2020 دبي شكلت فرصة مهمة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي العربي واستعراض أبرز التحديات والفرص المتاحة.

وقال القحطاني إن القمة تشكل منصة دولية بارزة لتعزيز التعاون المشترك وبحث آفاق العمل الحكومي في المنطقة والعالم، خاصة أنها تشهد مشاركة بارزة لنخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تم إنشاؤها عام 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، وتهدف إلى إحداث التطوير الإداري بالوطن العربي كونها بيت الخبرة الإدارية والاستشارية العربية.

وأضاف : حرصنا على المشاركة في منتدى الحكومات العربية في القمة العالمية للحكومات حيث جرى طرح أهم التحديات التي تواجه الإدارة العربية ..موضحا أن القمة وفرت مساحة لطرح القضايا التي تهم الإدارة في الحكومات العربية.

وحول رؤيته لحكومات المستقبل، قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية : من المهم لأي حكومة أن تحظى خدماتها برضا الجماهير وتلبي احتياجاتهم بشكل متميز، ولدينا الآن فرصة من خلال التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لتطوير خدماتنا وأجهزتنا الحكومية بما يحقق أهداف هذه المؤسسات ورضا المستفيدين.

يشار إلى أنه تم تنظيم منتدى الإدارة الحكومية العربية بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، لبحث أهم التوجهات الحكومية العالمية، وأثرها على تطوير العمل الحكومي في الدول العربية، وتعزيز مسيرة التنمية الإدارية ورفع فاعليتها بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم التجارب والخبرات العربية في الإدارة المؤسسية.

واستهدف المنتدى تعزيز الوعي بأهمية تطوير العمل، وبناء القدرات الحكومية بما يدعم تحقيق طموحات وتطلعات الأفراد، وبحث مجالات التطوير والتميز الإداري، وتحسين الأداء الحكومي، في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، ودورها في تطوير الجيل الجديد من حكومات المستقبل.