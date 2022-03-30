القمة العالمية للحكومات..سكان دبي يتنقلون بسيارات أجرة ذاتية القيادة 2023

المصدر: وام

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يستطيع سكان دبي التنقل بين مواقع الإمارة عبر مركبة أجرة ذاتية القيادة بنهاية العام 2023 تماشيا رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم بحسب هيئة الطرق والمواصلات.

وأوضحت الهيئة أن استخدام المركبة سهل وآمن فعند صعود الركاب للمركبة عبر الأبواب المنزلقة وربط أحزمة الأمان ما عليهم سوى الضغط على زر "التشغيل أو الإيقاف" الموجود في مقصورة الركاب ويمكن للركاب أن يطلبوا من المركبة إنهاء الرحلة في أي وقت قبل الوصول إلى وجهتهم وستحدد المركبة أقرب موقف مناسب لإنهاء الرحلة بشكل سلس وآمن. ولضمان أعلى درجات السلامة سيتم مراقبة أسطول المركبات على مدار الساعة والتواصل مع الركاب في حالة وجود أي طارئ أو عطل تقني.

وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 إن المركبة صُممت لتعمل بالكامل عبر منصة الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري في تشغيلها وهي لا تحتوي على مقود قيادة أو أنظمة تحكم مثل المركبات العادية وتستخدم أكثر من 100 مستشعر وكاميرات وأنظمة ليدار ورادار لتكوين رؤية متكاملة بمحيط 360 درجة للمركبة كما تستخدم خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لتحديد مكان وجود المركبة في جميع الأوقات وتحديد موقعها الدقيق بالنسبة لمستخدمي الطريق الآخرين وتصل هذه الدقة إلى واحد سنتيمتر. كما أنها تتسع إلى 6 أشخاص.

وأضاف أن مركبة أوريجن ذاتيه القيادة تبدأ الاختبارات على طرقات دبي خلال العام الجاري 2022 وتمتد لمدة عام كامل تمهيدا للتشغيل الفعلي بـ 10 مركبات بنهاية العام 2023 وزيادة العدد تدريجيا ليصل إلى 4 آلاف مركبة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المركبات الكهربائية ذاتية القيادة صديقة للبيئة وتتماشى مع أهداف دولة الإمارات بتحقيق "الحياد الصفري" وخفض الانبعاثات الكربونية إضافة إلى مساهمتها في رفع مستوى السلامة المرورية في إمارة دبي كون 90% من الحوادث على الطرقات على مستوى العالم ترجع لأسباب الخطأ البشري حيث ان القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي تسهم في خفض معدل الحوادث المرورية كما تتيح الفرصة لأصحاب الهمم وكبار السن والأطفال وجميع فئات المجتمع التنقل داخل المدينة بسهولة وأمان.

وتتميز مركبة أوريجن التي تنتجها شركة كروز بالتعاون مع جنرال موتورز وهوندا باحتوائها على أحدث التقنيات والمستشعرات والأنظمة المتطورة لضمان سلامة الركاب.

وتسهم هذه الخطوة في دعم جهود الإمارة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وخطوة هامة نحو تحقيق "استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة" والرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

كما يشكل تشغيل المركبات ذاتية القيادة نقلة نوعية في مجال أنظمة النقل والمواصلات وسيوفر حلولاً مبتكرة للتنقل وسيساهم في تقليل الازدحام في المدينة فضلاً عن رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

وقال جيف بليش كبير المسؤولين القانونيين في شركة كروز لـ"وام" إن دبي تعد المدينة الأولى عالميا خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعرض فيها المركبة حاليا مضيفا أن المستقبل سيجعل قيادة المركبة متاحا لأصحاب الهمم وكبار السن الذين لم يعد لديهم المقدرة على قيادة السيارة كما ستسهم في خفض نسبة الحوادث المرورية على الطرقات كونها تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في القيادة.

وتعرض هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركة "كروز" نموذج مركبة "أوريجن" ذاتية القيادة خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة في موقع إكسبو دبي 2020 .

جدير بالذكر أن عرض نموذج مركبة أوريجن من شركة كروز الأمريكية يأتي في إطار اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الهيئة مع الشركة في ابريل الماضي والتي سيتم بموجبها تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة من طراز أوريجن في تقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني