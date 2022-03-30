شما المزروعي: القمة العالمية للحكومات أجمل اختتام لإكسبو

المصدر: وام

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قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي أن القمة العالمية للحكومات أجمل اختتام لاكسبو 2020 حيث وفرت منصة للشباب العربي وعززت مشاركتهم في عملية صنع القرار والاستماع إلى تطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل من خلال مشاركتهم في الاجتماع العربي للقيادات الشابة وفي منتدى المرأة ومنتدى الاقتصاد وفي أسبوع الإستدامة وهذا مثال حي لتمكين الشباب العربي ورسالة للعالم اجمع تتمثل في أهمية الشباب في صنع المستقبل.

وأضافت معاليها أن القمة تعمل على استثمار الطاقات الشابة وتوجيهها بما يصب في صالح المجتمعات ويضمن لهم بناء مستقبل واعد وذلك من خلال تبادل المعرفة والإطلاع على أفضل التجارب العربية الشابة واسهاماتهم وإيجاد حلول للتغلب على التحديات التي تواجههم.