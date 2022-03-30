حوار فريد بين أول وزيرة في تاريخ الإمارات وأصغر وزيرة في العالم

المصدر: البيان

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شهدت القمة العالمية للحكومات بدبي، حواراً فريداً من نوعه بين معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أول امرأة في تاريخ الإمارات تتولى حقيبة وزارية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وأصغر وزيرة في العالم.

وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي إن الحقائب المتميزة للوزيرات الإماراتيات هي حلم الأمس الذي يتحقق اليوم.

وأكدت خلال حوار مع معالي شما بنت سهيل المزروعي، أن إيمان القيادة الرشيدة في الإمارات والثقة المتكاملة التي تمنحها لأبنائها وبناتها هي سر الإنجاز والنجاح والريادة التي تحققها المرأة في الدولة.

لبنى القاسمي

وتُعرف الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بأنها أول وزيرة، كونها أول امرأة في تاريخ الإمارات تتولى حقيبة وزارية. كان ذلك في 13 أكتوبر عام 2004 حينما عـُهد إليها بتولي حقيبة الاقتصاد والتخطيط، فدخلت تاريخ الإمارات كأول وزيرة، ودخلت أيضاً تاريخ الخليج العربي كله كأول وزيرة اقتصاد وتخطيط، وثالث سيدة تحمل حقيبة وزارية. كانت تلك نقطة البداية لمسيرة طويلة في الحكومة ستقودها إلى حقائب وزارية أخرى.

ففي 17 فبراير عام 2007 نقلت من وزارة الاقتصاد والتخطيط وتم تعيينها على رأس وزارة مستحدثة هي وزارة التجارة الخارجية، لتبقى ممسكة بهذه الحقيبة حتى عام 2013، وهو العام الذي كلفت فيه بحمل حقيبة التنمية والتعاون الدولي التي احتفظت بها مذاك وحتى سنة 2016.

شما المزروعي

تعتبر معالي شما المزروعي أصغر وزيرة في العالم، حيث حصلت على شهادة الماجستير في السياسات العامة مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وكانت أول طالبة من دولة الإمارات تفوز بمنحة رودز للقيادات الشابة في العمل الحكومي، وهي حاصلة أيضاً على دبلوم متقدم في الشراكات متعددة القطاعات من جامعة نيويورك، في حين نالت شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف العليا من جامعة نيويورك.

وعملت معالي شما المزروعي أيضاً في أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وكانت قد عملت قبل ذلك محللاً للسياسات العامة ضمن بعثة الإمارات للأمم المتحدة في نيويورك، وقد عملت محلل سياسات وزارية وشاركت في مجموعة بحث مختبر الابتكار للشباب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وحازت شما المزروعي حائزة على جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتميز وجائزة كوتوس لقائد المستقبل، وكانت عضواً مشاركاً في كلية الإنجازات المرموقة بمؤتمر سان فرانسيسكو، كما أنها مسؤولة الاتصال والعلاقات الخارجية في منتدى دراسات أوكسفورد للخليج وشبه الجزيرة العربية بالمملكة المتحدة، وكانت كذلك مندوبة علاقات الخريجين في كلية بلافتنك للدراسات الحكومية في المملكة المتحدة، كما كانت شريكاً مؤسساً وعضواً في معهد النهضة بجامعة نيويورك في أبوظبي.