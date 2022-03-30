أقوى معاً.. فعاليات ساحرة اليوم في إكسبو.. أهلاً بكم

المصدر: البيان

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يشهد زوار إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفعاليات الدولية والاقتصادية والبيئية والترفيهية الممتعة، أبرزها:



يوم المكتب الدولي للمعارض

- المراسم الرسمية: 10:45، ساحة الوصل



فعاليات أخرى

المجلس العالمي مع معالي ريم الهاشمي

- ندعوكم لحضور آخر فعالية من سلسلة المجلس العالمي في إكسبو 2020 دبي بحضور معالي ريم الهاشمي

- يُرجى العلم بأن السادة الإعلاميين حاملي بطاقات الاعتماد التي عليها رقم "4"، يمكنهم الدخول إلى المكان المخصص لوسائل الإعلام؛ ويتاح الدخول بأسبقية الحضور

- 14:30-16:30، ساحة الوصل



سلسلة الاستثناءات|صُنع المستقبل: حشد ريادة الأعمال النسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- تقدم الفعالية، التي يقودها البنك الدولي، منتدى للمشاركات لمناقشة فرص تقليص الحواجز التنظيمية، والاستفادة من قدرة القطاع الخاص على دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد في المنطقة

- 11:00–17:00، مركز دبي للمعارض، قاعة 2A جنوب



بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية والسلام دانك

-ندعوكم للانضمام إلينا في بطولة الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية، بمشاركة نخبة من اللاعبين الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 في برنامج ترفيهي كامل، يضم أفضل مسددي رميات السلام دانك في العالم.

- 15:00 – 23:40، ساحة إكسبو الرياضية



جوائز أفضل مطعم "إكسبو إيت"

-نتظم الفعالية بالتعاون بين إكسبو 2020 و"تايم أوت" لإطلاق جوائز إكسبو إيت من إكسبو 2020، حيث يمكن لرواد المطاعم التصويت لمطاعمهم المفضلة وتجارب تناول الطعام في موقع الحدث الدولي. ستُعلن أسماء الفائزين في حفل خاص لتوزيع الجوائز – يرحب بجميع أعضاء الفريق الإعلامي

- 17:00–19:00، حديقة الاحتفالات



الفعاليات الترفيهية



كيو بي قُرّة العين بلوش وياسمين ساندلاس|سلسلة موسيقى الشارع

-دعوة للاستمتاع مع قُرة العين بلوش، المُطربة وكاتبة الأغاني الباكستانية الأمريكية، التي تعتلي المنصة برفقة ياسمين كاور ساندلاس، وهي مُطربة ومُغنية راب هندية أمريكية، حيث يؤديان أغاني بنجابية على خشبة المسرح

- 20:00–23:00، منصة ساحة الأرض





أقوى معا: قناة جي إم أيه بينوي|الفلبين

-دعوة لمشاهدة نجوم آسيا المتميزين، ومنهم جولي آن سان خوسيه، وجيسيكا فيلاروبين، وشيان ليم ضمن فعالية تحبس الأنفاس بعنوان "أقوى معا": قناة جي إم أيه بينوي في إكسبو 2020 دبي

- 21:00–23:00، مسرح دبي ميلينيوم



