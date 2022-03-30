احتفال الهند بيومها الوطني يختتم احتفالات الأيام الوطنية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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شهدت ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، أمس، آخر احتفالات الأيام الوطنية للدول المشاركة، حيث احتفلت جمهورية الهند بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، باحتفال مهيب بحضور أعداد غفيرة من الزوار، وعقدت المراسم الرسمية لرفع علمي الدولتين وعزف النشيد الوطني لكليهما متبوعا بالكلمات الترحيبية، وتم تقديم عرض فني ثقافي مبهر أثار إعجاب الزوار.

أقيم الاحتفال الرسمي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو2020 دبي، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات الهندي، يرافقه وفد رفيع المستوى.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته : " إنه لفخر عظيم لنا أن نختتم احتفالاتنا بالأيام الوطنية بهذه الصورة المشرفة من خلال الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية الهند الصديقة. يستعرض جناح الهند ما حققته الدولة من انجازات تكنولوجية متقدمة في مجالات الابتكار واستكشاف الفضاء والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي، كما يسلط الضوء على ريادة الهند في شتى الميادين ".

وأضاف : " تربطنا بالهند علاقات ثنائية طويلة الأمد، ونؤكد أننا نظل حريصين على تنويع سُبُل تعاوننا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لبلدينا".

من جهنه قال معالي بيوش غويال - الذي عبر عن سعادته بتبقي 25 عاما فقط على احتفال الهند بعيد استقلالها المائة - : " نتمنى أن نرى كل طفل من أطفالنا وهو يحظى بمستقبل جيد ومشرق أمامه، ونرغب في التمكن من توفير التعليم والرعاية الصحية وفق أعلى المستويات لأبنائنا وبناتنا مع فتح كافة الفرص أمامهم للنمو والازدهار".

وأضاف: " خلال الأسبوع الماضي قمنا بصنع التاريخ، فللمرة الأولى تمكنا من تصدير بضائع تبلغ قيمتها 400 مليار دولار /1470 مليار درهم/ خلال عام واحد فقط، كما أن صادراتنا من الخدمات آخذة في النمو المطرد، ونأمل بأن تتجاوز قيمتها الـ 250 مليار دولار /918.259 مليار درهم/ خلال العام الحالي، أعتقد أننا اليوم على عتبات تحقيق النمو والتنمية خلال السنوات القادمة، وهي فرصة لاجتذاب الشركات والمستثمرين من دولة الإمارات ، فأنا متأكد أنه مع التكلفة المعقولة والثقة التي تتمتع بها الهند، فإن هذا هو الوقت الصحيح للتواجد في الهند، وهو الوقت الصحيح للاستثمار في الهند، وكشركاء، يمكننا ضمان المستقبل الاقتصادي لكلينا، وتقوية شراكتنا في عالم ما بعد كوفيد-19".

وبعد الاحتفال الرسمي، قدمت المطربة الهندية كافيتا كريشنامورثي، مجموعة أغان مميزة أعادت للأسماع النغمات الكلاسيكية للأغنيات الهندية المحبوبة وقدم سوبرامانيام، عازف كمان وملحن وقائد موسيقى هندي، تدرب على تقاليد موسيقى كارناتيك الكلاسيكية والموسيقى الكلاسيكية الغربية، ولديه أكثر من 200 تسجيل لحسابه، وأصدر العديد من الألبومات المنفردة والسيمفونيات، بتقديم عرض موسيقي ساحر.

يقع جناح الهند في منطقة الفرص، ويعد واحدا من أكبر أجنحة الدول من حيث المساحة، وكذلك من حيث استقبال الزوار، حيث استقبل أكثر من 1.7 مليون زائر، ويعد بوتقة تمثل كافة أنحاء الهند التي تمتاز بتنوعها الكبير، حيث يقدم معروضات من كافة الأقاليم الهندية الغنية بتراثها والمتنوعة بثقافتها وفنونها، كما يعرض الإنجازات التي تحققت في آخر 75 عاما، ويستعرض جناح الهند الهائل المكون من 4 طوابق ويشكل مزيجا من الأيروفيدا واليوجا وبرنامج الفضاء، اقتصاد الهند السريع النمو الذي قوامه 2.5 تريليون دولار أمريكي.