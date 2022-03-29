إكسبو يحشد الآلاف في "مسيرة من أجل الإنسان وكوكب الأرض"

المصدر: البيان

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احتشد آلاف الأشخاص، صباح يوم الثلاثاء (29 مارس)، للانطلاق في "مسيرة من أجل الإنسان وكوكب الأرض" الممتدة على طول ثلاثة كيلومترات عبر أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي، متضامنين معا بروح من الالتزام المشترك إزاء مواصلة التصدي لأكبر التحديات والفرص التي تواجه الإنسان وكوكب الأرض.



احتفلت المسيرة، التي انطلقت في تمام الساعة 07:30 بتوقيت الإمارات، بالنجاح الذي حققه برنامج الإنسان وكوكب الأرض، في إكسبو 2020 دبي، الذي أوجد تنوعا لا مثيل له في وجهات النظر على مدار الأشهر الستة لإكسبو 2020 دبي، في سبيل إسراع خطى العمل التعاوني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحداث تأثير ملموس والذي سيُواصل دفع عجلة العمل قدما بعد إسدال الستار على فعاليات «إكسبو 2020 دبي».



وقد قدمت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ملاحظات افتتاحية للمجموعة المشاركة في المسيرة التي ضمت الكبار والصغار من جنسيات عديدة.