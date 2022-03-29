وزارة المالية تشارك بجلسة نقاشية حول شراكة القطاعين العام والخاص في إكسبو

المصدر: وام

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شاركت وزارة المالية في الجلسة النقاشية التي عقدتها حكومة اندونيسيا بعنوان " الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق النمو المستدام والشامل" خلال فعاليات أكسبو دبي 2020 وذلك بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين في مجال الاقتصاد الأخضر ووكالات التصنيف الائتماني والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية من مختلف دول العالم.

و ألقت خلال الجلسة معالي الدكتورة سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية في جمهورية إندونيسيا كلمة أشارت بها إلى أولويات رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين والإنجازات والخطوات التي تعتمدها جمهورية اندونيسيا في تحفيز الاستثمار في البنى التحتية المستدامة والاقتصاد الأخضر لتحقيق التوازن البيئي وخلق مستقبل مستدام وآكثر آماناً للأجيال القادمة.

كما ألقى سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية كلمة افتتاحية خلال الجلسة التي حضرتها معالي الدكتورة سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية في جمهورية إندونيسيا وسعادة لوكي الفيرمان، المدير العام للتمويل وإدارة المخاطر بوزارة المالية – أندونيسيا شدد خلالها على أهمية أجندة مجموعة العشرين للشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء بنية تحتية متقدمة والاستثمار في مشاريع تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية والتي تحتل أولوية أساسية ضمن اهتمامات وتوجهات مجموعة العشرين خلال عام 2022.

ورحب سعادته بالمشاركين في الجلسة ضمن فعاليات أكسبو 2020 الذي يشكل منصة رائدة تحتضن 192 جناحاً من دول حول العالم وناقش موضوعات محورية حول سبل خلق الفرص لتحقيق الاستدامة وآليات التعاون لبناء مستقبل تمويل البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. وقال سعادته:حوارنا اليوم سيساهم في تشجيع الاستثمار في البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات والتمويلات لتطوير قطاع بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة مما يحقق منافع اجتماعية واقتصادية وثقافية ويساند الحكومات حول العالم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم خوري كلمته منوها بأن جائحة كوفيد-19 شكلت حافزاً لتسريع وتوجيه الاستثمار نحو بناء بنية تحتية مرنة وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى مشاريع البنى التحتية الخضراء لتعزيز استعداد الحكومات لمواجهة المخاطر المستقبلية الناشئة عن قضايا تغير المناخ. وتعد هذه الجلسة فرصة هامة لتبادل الرؤى حول نماذج تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبتكرة والأدوات اللازمة له.

وأشاد لوكي الفيرمان بالدور الهام لـ "إكسبو دبي 2020" في رسم استراتيجية عالمية للتنمية المستدامة، مثمناً جهود دولة الإمارات في تحفيز وتشجيع العمل لبناء اقتصاد أخضر وتوجيه النمو الاقتصادي نحو الاستدامة وتقليص نسبة الانبعاثات الحرارية عبر إيلاء البعد البيئي قدراً أكبر من الاهتمام في سياسات التنمية الاقتصادية.