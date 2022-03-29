صقر غباش يزور أجنحة جامعة الامارات والسودان وباكستان والتشيك والمكسيك ولكسمبورج

المصدر: وام

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زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أجنحة جامعة الامارات والسودان وباكستان والتشيك والمكسيك ولكسمبورج في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال معالي صقر غباش خلال الزيارة: إن إكسبو 2020 دبي أكبر حدث ثقافي دولي، منصة عالمية ساهمت في جمع العالم تحت سقف واحد، بهدف استشراف و صنع مستقبل مستدام والتعرف على إنجازات الدول وثقافات الشعوب ورؤيتهم من والأفكار الإبداعية مما ساهم في توفير فرصا جديدة للتعاون والتقارب بين الشعوب ، ومد جسور التواصل الإنساني من أجل ترسيخ قيم التسامح والسلام والأخوة بكل معانيها، لما فيه خير الانسانية وتقدمها وازدهارها ونمائها مما يصب في مصلحة شعوب العالم.

واستهل معاليه الزيارة بمرافقة سعادة حمد الرحومي النائب الاول لرئيس المجلس وخلفان النايلي الشامسي وناعمة المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة عفراء البسطي الامين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس ، بجولة داخل جناح جامعة الامارات التي تشارك في معرض إكسبو عبر جناح خاص بها ، والمستوحى من فكرة "جامعة المستقبل" المنبثقة عن توجه جديد في مجال التعليم العالي يركز على تجهيز الجيل الصاعد ، من خلال تحويل الشباب من باحثين عن عمل إلى صناع لفرص العمل عبر برنامج المستكشفين .

واطلع معاليه على الواجهة الرئيسية لجناح جامعة الامارات التي تستعرض صورة مميزة من ناحية بصرية مثبتة على اللوحة العلوية تتضمن ثلاثة مستكشفين مغامرين يسيرون في الصحراء العربية بحثًا عن الفرص الدفينة التي لم يتم اكتشافها بعد، والإبداع، والتعليم المبني على الفكر والمنطق، بعبارةٍ أكثر عمقًا، " اكتشف، كن، وشارك في الإنشاء" سعياً نحو النجوم .

كما زار معاليه جناح جمهورية التشيك في منطقة الاستدامة واطلع ، على التقنيات المبتكرة التي يقدمها جناح التشيك في مجال حلول المياه واستخلاص بخار الماء من الهواء باستخدام تكنولوجيا جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية، وتقدم حلولاً ريادية في مواجهة البيئة الصحراوية، كما تعرف معاليه على فرص التنمية المستدامة في شتى المجالات بجمهورية التشيك، ومراحل تطورها الثقافي والفني تاريخياً.

و زار معاليه جناح المكسيك في "منطقة التنقل" الذي يقام تحت مفهوم "حياكة الحياة" واطلع معاليه علي تصميم الجناح ومايقدمة من رسالة تجمع بين مفاهيم الإنسانية والاستدامة، حيث ان الجناح مغطي بخيوط بلاستيكية معاد تدويرها وحياكتها على هيئة الكروشيه، مما منح الجناح شكلاً استثنائياً.

ويستعرض جناح المكسيك المؤلف من ثلاثة طوابق الأزهار المكسيكية والفراشات الملكية في جميع أنحائه، ويجسد الثقافة المكسيكية، وماضيها وحاضرها الديناميكي مع التركيز بشكل خاص على منتجعاتها، وأيضا الأعمال اليدوية من العناصر الثقافية الأساسية بالمكسيك، وأماكن جذب الزوار التي تتمتع بها.

كما زار معاليه جناح السودان واطلع على مايضمه الجناح ومنها أكثر من 184 من أعمال المخترعين والمبتكرين في المجال الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات البحثية والتعليمية ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالسودان، حيث تشارك السودان في المعرض تحت شعار "السودان بلد الفرص اللامتناهية" الذي يعكس الفرص والإمكانات غير المحدودة للثروات المختلفة من زراعة ومعادن وثروة حيوانية وصناعات وغاز وبترول سعياً منها للدخول إلىسوق الاقتصاد العالمي.

و زار معاليه أيضا جناح جمهورية باكستان الإسلامية المقام في منطقة "الفرص" واطلع على ما يقدمه تحت شعار "الكنز الخفي" إذ يعرض لواحدة من أقدم الحضارات، إضافة إلى إبراز البيئة الطبيعية والسمات الجغرافية المتفردة لباكستان التي تضم أراضيها أعلى عشرة جبال في العالم، ويروج لما تملكه من فرص اقتصادية ومقومات جذب للاستثمار .

واستمع معاليه خلال الزيارة، إلى شرح حول المجالات التي يعرضها الجناح وتشمل التنمية المستدامة والتكنولوجيا والرياضة والثقافة والفنون والتراث وشاهد ملامح مما يميز باكستان كصاحبة إحدى أعرق الحضارات في العالم تعود إلى نحو 7000 عام مضت، إضافة إلى مجموعة من الأعمال الفنية لمبدعين من باكستان، ضمن رحلة تنقل الزوار بين ماضي باكستان وحاضرها ومستقبلها، وتحتفي بصناعاتها ومواردها الطبيعية .

كما زار معاليه جناح دوقية لوكسمبورغ المقام في منطقة الفرص، واطلع معاليه على ما يقدمه الجناح من صورة كاملة حول تجربتة لكسمبورغ نحو المستقبل من خلال خمسة أقسام أساسية تشمل التنوع، والاستدامة، والتواصل، والجمال، والمبادرة، والتي تعكس جميعها مقومات لوكسمبورغ الطبيعية ورؤيتها للمستقبل، لاسيما في مجالات النقل، والاتصال، والبنية التحتية والتنمية المستدامة.