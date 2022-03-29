شرطة أبوظبي تناقش التحول الرقمي بمجال التوعية الصحية في إكسبو

المصدر: دبي- البيان

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ناقشت " إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات " بشرطة أبوظبي في فعالية نظمتها بجناح فزعة في إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة مسألة " التحول الرقمي في مجال التوعية الصحية ".

و أوضحت النقيب جميلة عبدالرحمن يعقوب، محاضر ومدير فرع التنسيق الطبي في شرطة أبوظبي أن الفعالية ركزت على أهمية التحول الرقمي في عرض المادة التثقيفية الصحية وبطرق حديثة توفر الوقت والجهد والمال لتكون في متناول الجميع عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية واستبدال الأساليب التقليدية القديمة في التوعية الصحية.

و ذكر المدني مؤيد راضي الفقهاء محاضر في مجال التوعية الصحية أن الورشة عرضت تجربة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي في التحول الرقمي للتثقيف الصحي ودور دورية " توعــية" في التثقيف الصحي الرقمي و التي تعد أول دورية تثقيف صحي من نوعها في الدولة مجهزة بأحدث الوسائل التقنية السمعية والبصرية ومعدات الكشف الطبي الأولي والمعدات التقنية اللازمة لتعزيز الوعي الصحي ورفد جهود التوعية والتثقيف الصحي عبر أدوات تفاعلية جديدة