قرقاش يلتقي وزيرة الخارجية السويدية في إكسبو

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة اليوم معالي آن ليندي وزيرة الخارجية بمملكة السويد.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إكسبو 2020 دبي - تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك و استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة.

و أكد معالي الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة مع مملكة السويد والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة من التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية