سفير تشاد في الإمارات: القمة العالمية للحكومات منصة ملهمة لاستشراف المستقبل

المصدر: وام

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أكد زكريا إدريس ديبي سفير جمهورية تشاد لدى الإمارات أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة ملهمة لاستشراف مستقبل العديد من القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد والطاقة والغذاء وغيرها والتي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في القمة إن بلاده تتطلع إلى تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات خاصة وأنها تمتلك تجربة تنموية فريدة من نوعها وحققت إنجازات متميزة في العديد من المجالات.

نجاح وتميز إكسبو

وعن تنظيم الدولة لإكسبو 2020 دبي ، أكد سفير جمهورية تشاد لدى الإمارات أن دولة الإمارات نجحت في تنظيم هذا الحدث العالمي البارز بمشاركة نحو 192 دولة بنجاح وتميز كبيرين، واستطاعت مواجهة تحديات جائحة "كوفيد - 19" بكفاءة عالية ووفرت كل سبل الدعم لاستضافة وفود 192 دولة من مختلف أنحاء العالم في هذا الحدث العالمي.

وشدد على أهمية مشاركة بلاده في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في إكسبو 2020 دبي ، وتتيح إطار عالميا متميزا لتعزيز التعاون الدولي والتباحث بشأن العديد من المجالات والقطاعات الحيوية التي تشكل أولوية لتحقيق التنمية في العديد من الدول.

وحول رؤيته لمستقبل العمل الحكومي قال سعادته إن الحوكمة باتت نموذجا مميزا للعمل الحكومي لذا يجب أن تكون الحكومات تكاملية وشاملة وتعد دولة الإمارات نموذجا متميزا في الحوكمة.

الإمارات نموذج مميز للعمل الحكومي

وأكد سفير جمهورية تشاد لدى الإمارات، أن دولة الإمارات تمتلك نموذجا مميزا للعمل الحكومي الذي يرتكز على الحكومة والتكاملية والشمولية وهو ما قادها إلى ترسيخ أساس اقتصادي متطور وفريد مع تبني آليات مبتكرة للعمل الحكومي يتم تطويرها بشكل مستمر.

وتوجه سعادته بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا لنجاحها في تنظيم نسخة مميزة لإكسبو العالمي لافتا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي يتم تمثيل قارة أفريقيا بشكل متميز .. فكل دولة أفريقية شاركت بجناحها الخاص في إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن جناح تشاد، الواقع في منطقة الفرص، يعكس الثراء والتنوع العرقي والثقافي والطبيعي للبلاد، وفرص الاستثمار في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وإمكانية تحولها إلى دولة ناشئة بحلول عام 2030.

و يضم جناح تشاد صوراً لمتنزهاتها الوطنية وتكويناتها الصخرية الضخمة و يعرف عنها أنها من أكثر شعوب أفريقيا والعالم إبهاراً ، وتمنح من يزورها تجربة ممتعة للاستجمام والاستمتاع بمجموعة من أجمل المناظر الطبيعية سحراً على وجه الأرض.