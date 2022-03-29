راشد بن حميد يستقبل رئيس "الفيفا " في إكسبو

المصدر: وام

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في "إكسبو 2020 دبي"، بحضور خلفان جمعة بلهول وإبراهيم سلمان الحمادي عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.

وقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي وجياني إنفانتينو بزيارة جناح دولة الإمارات، حيث استقبلتهم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، مفوض عام جناح الدولة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واطلع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على ما يقدمه الجناح، الذي كان من الوجهات البارزة، كما زارا الجناح الإيطالي إلى جانب عدد من أبرز المعالم في إكسبو 2020 دبي.

كما حضر إنفانتينو جانباً من جلسات القمة العالمية للحكومات، التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في مركز دبي للمعارض في "إكسبو 2020 دبي"، بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، والمؤسسات المجتمعية، التي تعنى بابتكار الحلول للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن العلاقة التي تجمعنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم متينة وراسخة، وهي نابعة من الحضور الدولي البارز لدولة الإمارات في كافة المجالات، وريادتها العالمية، كما أن زيارة إنفانتينو تحديداً، تعكس القيمة المهمة لإكسبو 2020 دبي، الذي حقق نجاحات نالت صدى كبيرًا، وأصبح مركزاً لصناعة المستقبل في العالم، من خلال الزيارة القياسية لملايين البشر، وما قدمته أجنحة الدول المشاركة، والختام مع القمة العالمية للحكومات، الذي يترجم طموحات الإمارات الكبيرة التي لا حدود لها.