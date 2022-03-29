المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم في مصر: فخورون بدور الشباب في القمة العالمية للحكومات

المصدر: وام

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أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم في جمهورية مصر العربية ، عن فخرها بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب في القمة العالمية للحكومات التي تنظم دولة الإمارات دورتها الثامنة في إكسبو 2020 دبي، مؤكدة أن الشباب العربي هم الأمل والمستقبل وركيزة البناء والتنمية في الدول العربية.

وقالت معاليها في حوار لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات ، إن تمكين الشباب بات واقعا ملموسا في الدول العربية ، لافتة إلى وجود عدد من متخذي القرار سواء على مستوى الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الهيئات من فئة الشباب ومخولين بكامل الصلاحيات لقيادة دفة العمل في العديد من القطاعات المهمة بمختلف الدول العربية.

و حول دور الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب المصري ، أوضحت الراغب : " إننا في جمهورية مصر العربية استهدفنا فئات عمرية متنوعة بدأت من مرحلة عمرية مبكرة في سن 13 عاما وقمنا بتنفيذ برامج توعوية وتنموية وفكرية وذهنية وثقافية متنوعة ".

ولفتت إلى أن التركيز خلال العقود الماضية كان على التعليم دون الاهتمام بتنمية القدرات البشرية .. مبينة أن التركيز على التعليم جنبا إلى جنب مع بناء القدرات يسهم في تأهيل كوادر شابة مؤهلة وقيادات شابة قادرة على مواكبة تطلعات المستقبل ومواجهة تحدياته.

وقالت : " ركزنا في الأكاديمية على إطلاع المتدربين على أحدث مستجدات الإدارة العامة والإدارة الاستراتيجية والدول المتقدمة في هذا المجال وحريصون على تعزيز شراكتنا على الصعيدين الدولي والعربي وعملنا على توطين الخبرات الخاصة بالشركاء والاستفادة من الآخرين وتطويع خبراتهم بما يتماشى مع ثقافتنا وعادتنا وخطة مصر الاستراتيجية للتنمية".

وأشارت إلى أن تطوير الكوادر الشبابية والحكومات ملف مهم للتعاون بين الإمارات ومصر وجائزة مصر للتميز الحكومي تتم بالشراكة مع دولة الإمارات.

وأعربت عن فخرها بتنظيم دولة الإمارات للقمة العالمية للحكومة التي تدار بواسطة من مجموعة من الشباب الإماراتي الواعد ، مشيدة بجهود معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في إدارة ملف الشباب في الدولة وتحقيق إنجازات متقدمة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن القمة العالمية للحكومات تعد واحدة من أهم الفعاليات على مستوى العالم وتوفر منصة ملهمة لتعزيز دور الحكومات العربية في تمكين الشباب وتعزيز أدوارهم.

وأكدت في ختام حديثها أن منطقتنا العربية فتية ويشكل الشباب فيها نسبة كبيرة من التعداد السكاني، مشيرة إلى أن الدول العربية تسير على نهج صحيح في الاستثمار في كوادر الشبابية من أجل مستقبل مزدهر ومستدام.