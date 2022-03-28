«وام» توقع 5 اتفاقيات في إكسبو مع كبريات المؤسسات الإعلامية في أمريكا اللاتينية

المصدر: وام

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وقعت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم خمس اتفاقيات جديدة للتعاون الإعلامي والتبادل الإخباري مع كبريات المؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية في أمريكا اللاتينية وذلك في إطار تعزيز الجهود الإعلامية لإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى دول العالم وباللغات المختلفة.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها في جناح الشباب بإكسبو 2020 دبي..

شبكة تلفزيون ONCE المكسيكية وصحيفة FOLHA DE S.PAULO البرازيلية ووكالة أنباء FOLHAPRESS البرازيلية والصحفية الالكترونية البرازيلية Universo Online –UOL - وتلفزيون TELECURAçAO في كوراساو جنوب البحر الكاريبي.

وتأتي الاتفاقيات استكمالا لجهود وكالة أنباء الإمارات لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الإعلامية الدولية وتعزيز حضورها مزودا إعلاميا موثوقا باللغات المختلفة على مستوى العالم حيث بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها "وام" خلال إكسبو 2020 دبي أكثر من 19 اتفاقية عالمية.

وقع الاتفاقيات سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" وكارلوس بريتو لافال، العضو المنتدب لقناة ONCE و روبرتو دياز مدير التحرير لصحيفة FOLHA DE S.PAULO وباولو سامية الرئيس التنفيذي لصحيفة UOL وهوغو لو جين تاي، المدير العام لتلفزيون TELECURACAO وممثل عن مدير عام وكالة أنباء FOLHAPRESS البرازيلية.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز روابط التعاون الإعلامي المهني بين وكالة أنباء الإمارات "وام" والمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية العالمية في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي وتأسيس علاقات صداقة وتعاون مستدام بين المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية بما يخدم المصالح المشتركة وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدول ضمن الاتفاقيات.

وبموجب الاتفاقيات يتبادل جميع الأطراف الأخبار اليومية باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والعربية والصور والفيديوهات لغرض الاستخدام والتوزيع على المنصات الخاصة بهذه المؤسسات الإعلامية وشركائها حول العالم إضافة إلى استخدام هذه المواد في نشراتهم الإخبارية وتوزيعها على وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بهم في هذه البلدان.

وتحصل وكالة أنباء الإمارات "وام" بموجب الاتفاقيات على المواد الخبرية والفيديوهات والصور الخاصة بالمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية لغرض الاستخدام والتوزيع على المنصات الإعلامية الخاصة بالوكالة وشركائها باللغات المختلفة.

وأكد سعادة محمد جلال الريسي أن عقد هذه الاتفاقيات المهمة مع كبريات المؤسسات الإعلامية في أمريكا اللاتينية في مقر إكسبو 2020 دبي يحمل دلالات مهمة تجسد بشكل جلي النجاح الكبير الذي حققه أهم حدث ثقافي وحضاري على أرض الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما الإعلامي الذي يسهم في تعزيز التقارب الحضاري والثقافي بين الشعوب على مستوى العالم.

وقال إن التعاون مع المؤسسات الإعلامية الدولية يأتي في إطار استراتيجية وكالة أنباء الإمارات "وام" وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي على مستوى العالم بهدف إيصال رسالة الإمارات الحضارية إلى شعوب العالم أجمع وتعزيز قوة الإمارات الناعمة من خلال قطاع إعلام موثوق ومؤثر قادرة على مواكبة المستجدات العالمية باحترافية وكفاءة عالية.

وأشار إلى أن نجاح إكسبو 2020 دبي في إبهار العالم يعكس رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة الصائبة ونجاعة استراتيجيات الإمارات لاستشراف المستقبل بسواعد أبنائها المخلصين وصناعة مستقبل مستدام أكثر ازدهارا قائم على الإبداع والابتكار وامتلاك أدوات المستقبل بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة نحو خمسين عاما جديدة من الإنجازات والريادة.

وأعرب سعادته عن تطلعه لمشاركة وسائل الإعلام بأميريكا اللاتينية في الكونجرس العالمي للإعلام الذي تستضيفه أبوظبي في دورته الأولى نوفمبر المقبل للمشاركة في رسم مستقبل قطاع الإعلام العالمي من خلال الشراكات الدولية الفاعلة انطلاقا من الإمارات إلى العالم أجمع.

من جانبهم أكد مسؤولو المؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية في أمريكا اللاتينية أن تعزيز التعاون الإعلامي مع وكالة أنباء الإمارات "وام" يمكن مؤسساتهم من الاستفادة من النشاط الاقتصادي والتنموي والإنساني لدولة الإمارات على الساحة الدولية كونها مركزا محوريا في صناعة القرار العالمي بما تمتلكه من تأثير وثقة دوليين كبيرين إضافة إلى مبادراتها وإنجازاتها ومشاريعها العالمية التي تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار العالمي تماشيا مع قيمها ومبادئها الراسخة في تحقيق السلام والتسامح والتضامن الإنساني بين بني البشر.

وعبروا عن إعجابهم الكبير بما حققته دولة الإمارات من نجاحات استثنائية خلال استضافة العالم في إكسبو 2020 دبي على مدى 6 أشهر متواصلة من العمل والجهد وتحقيق الإنجازات القائمة على التعاون الدولي لمواجهة التحديات ووضع الحلول المبتكرة لها بما يجسد الإمكانات الإماراتية العالية في استضافة كبرى الأحداث العالمي.

وقالوا إن دولة الإمارات بنجاح إكسبو 2020 دبي المبهر تكتب اليوم فصلا جديدا من فصول الريادة العالمية والذي يضاف إلى سجلها الحافل حيث نتطلع إلى رؤية مبادرة ومشروع إماراتي جديد تستفيد منه الإنسانية جمعاء.

وأعربوا عن ترحيبهم ورغبتهم بالمشاركة في الكونجرس العالمي للإعلام الذي تستضيفه أبوظبي نوفمبر المقبل للمساهمة في دفع الجهود الدولية ودعم التوجهات العالمية والمشاركة في صناعة نموذج استثنائي من التعاون الإعلامي العالمي قادر دفع مسيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم من أجل مستقل مشرق لجميع الشعوب والمجتمعات.