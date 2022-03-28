العور يزور جناحي دول "الآسيان" والرأس الأخضر في إكسبو

المصدر: وام

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اطلع معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين على التكامل الاقتصادي والتنموي الذي تتميز به دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" خلال زيارة معاليه لأجنحة تلك الدول في معرض اكسبو 2020 دبي.

وتعرف معاليه يرافقه روميو أباد أركا نائب المفوض العام للجناح على التنوع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الفريد لرابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 دول وهي تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.

ويقع جناح الآسيان في منطقة التنقل، ويستعرض أمثلة على ثقافة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) الثرية والاستثنائية، ويمثل الجناح بمدخله الخشبي المقوس والمزخرف بطريقة تحاكي مداخل القرى الآسيوية نقطة خدمات موحدة تتيح للزوار فهم دور الرابطة في تنمية منطقة جنوب شرق آسيا.

كما زار معالي الدكتور عبد الرحمن العور جناح دولة الرأس الأخضر وهي عبارة عن أرخبيل يضم 10 جزر على بعد 500 كم من الساحل الأفريقي الغربي، ويشتهر بطبيعته الخلابة ومزيجه الثقافي الحيوي من التقاليد الأوروبية والأفريقية.

واطلع معاليه ترافقه لوهينا ديسا مديرة الجناح على الأهمية الاستراتيجية لموقع دولة الرأس الأخضر الجغرافي والذي يقع قبالة الطرف الغربي لقارة أفريقيا، حيث حافظت الدولة لقرون طويلة على مكانتها الحيوية باعتبارها حلقة الوصل والمحطة التي تتوقف عندها السفن أثناء عبورها المحيط الأطلسي.