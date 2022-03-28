المزروعي: روسيا عضو مهم في أوبك لا يمكن استبداله.. والتحالف الطريق الأوحد لمواجهة التحديات

المصدر: دبي- نورا الأميز

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دعا معالي المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى ترك السياسة جانبا والعمل على زيارة حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وقال في النسخة السادسة من "منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي" الذي ينعقد على هامش "القمة العالمية للحكومات" في إكسبو 2020 دبي، إن التحالف هو الطريق الأوحد نحو البقاء ومواجهة التحديات الراهنة ، مشيرا إلى أن الإمارات ستعمل مع أوبك دون السماح للسياسة بالغوص في المنظمة مؤكدا ن روسيا عضو مهم جدا،لايمكن استبدالها.

واشار إلى الامارات ستبدأ باستخدام الهيدروجين لوفرته وجدواه الاقتصادية ودوره في الانتقال الى الطاقة النظيفة منخفضة الكربون نظرا لأهميته كعنصر لا يصدر أي انبعاثات ضارة .