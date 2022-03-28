أمسيات استثنائية خالدة.. فعاليات مدهشة اليوم في إكسبو..كونوا معنا

المصدر: البيان

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يشهد الحدث الدولي الكبير إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفعاليات الدولية والاقتصادية والترفيهية المدهشة، أبرزها:



اليوم الوطني لجنوب إفريقيا

- المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لمولدوفا

- المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات (28-30 مارس)

-مؤسسة القمة العالمية للحكومات هي مؤسسة عالمية حيادية وغير ربحية، تلتزم بصياغة مستقبل الحكومات. تستشرف هذه القمة من خلال أنشطتها المتنوعة، جدول أعمال الجيل القادم من الحكومات، مع التركيز على تسخير الابتكار والتقنية لمواجهة التحديات العالمية

- 09:00-22:00، مركز دبي للمعارض: قاعات 1 وشمال، المجلس شمال، القاعات 1-8 شمال، الأجنحة 1-2 شمال



سلسلة الاستثناءات | دور الحِرفيّات في صون التراث الثقافي

- يستضيف "مجلس إرثي للحِرف المعاصرة" حلقة نقاشية تتناول أهمية دور الحِرفيّات الإماراتيات والفرنسيات في صون نسيجنا الاجتماعي وثقافاتنا الراهنة والمستقبلية، إلى جانب بحث التحديات التي تواجهها هؤلاء الحِرفيّات، والحلول الممكنة

- 10:30-11:15، جناح المرأة



المنتدى الدولي لروّاد الأعمال والاستثمار 2022 – مراسم الافتتاح

- سيشارك صناع القرار كيفية مساهمتهم في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية لتشكيل الحكومات المستقبلية

- 11:00-18:20، مركز دبي للمعارض



سلسلة الاستثناءات | المرأة والتصميم

-ندعوكم للانضمام إلى هذه الجلسة التي ستستكشف الأسباب الهيكلية لتهميش المصممات وطمس دورهن، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لمجتمعنا، ولمعرفة كيف يمكننا العمل معاً لمنح المرأة المكانة التي تستحقها في تاريخ التصميم

- 11:45-12:30، جناح المرأة



إحاطة إعلامية عن الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي

-فريق الفعاليات والترفيه سيكشف عن جدول أعمال الحفل الختامي

-المتحدثون:

-آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي، الأنشطة الترفيهية والفعاليات، إكسبو 2020 دبي

- طارق غوشة، الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات، إكسبو 2020 دبي

-كيت راندال، نائب رئيس الاحتفالات والبرمجة والفعاليات والترفيه إكسبو 2020 دبي

- 15:00، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، قاعة الاجتماعات A



تفعيل حملة "دمي لوطني" للتبرع بالدم (28-29 مارس)

-حملة "دمي لوطني" هي فعالية تفاعلية تهدف لحث الجمهور على التبرع بالدم

- 15:00-20:00، ساحة الوصل



المؤتمر الإعلامي البرازيل

- المتحدثون:

- أرييل شيفر، رئيس الإدارة البيئية، إيتايبو بايناشيونال

-حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار

-سيناقشون الإجراءات المتخذة لتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية المحققة، لا سيما في فترة ما بعد كوفيد-19.

- 17:00، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، قاعة المؤتمرات الإعلامية A



جلسة لياقة مع كينو ماكغريغور

-خذوا نفسا عميقا واطلقوا العنان لأرواحكم مع كينو ماكغريغور. دَعوا العالم وشأنه، واسترخوا تماما في هذه الفعالية الخاصة باللياقة

- 18:30-20:00، ساحة إكسبو الرياضية



فعاليات ترفيهية



خليجي باند

-فن البحّارة – فرصة لاستكشاف أحد أشكال الفنون المرتبطة بالبحّارة والتي يؤدونها خلال رحلاتهم البحرية – حيث يعرض البحّارة مدى إتقانهم ومهاراتهم على متن السفينة. ويُرافق العرض أغانِ تُعرف باسم "الشيلة"، يؤديها بحّاران ويرددها من خلفهم البحّارة الآخرون.

-18:30-18:45، منصة اليوبيل



عرض مهرجان الموسيقى المجريّة | المجر

- المجر هي موطن لمهرجانات الموسيقى والفعاليات الثقافية التقليدية المذهلة التي تهدف لإسعاد الجميع. ندعوكم لحضور هذا الحفل الختامي الواعد بالكثير من المفاجآت التي لن تخيب الآمال، بدءا من روائع الأعمال العالمية، وصولا للفعاليات المحلية التي تعرض أعمال الفنانين المجر

- 18:30-20:30، مسرح دبي ميلينيوم



الفرقة الأيرلندية – موكسي

- موكسي هي فرقة فولكلورية حديثة نشأت من جذور الموسيقى التقليدية الأيرلندية

- 18:30-23:30، حديقة الاحتفالات



"أمسيات خالدة" مع عبادي الجوهرـ، وأصالة، ونبيل شُعيل

-عبادي الجوهر موسيقي ومغني وملحن سعودي، وأحد أشهر المغنيين الخليجيين في منطقة الخليج العربي

-أصالة مغنية بوب سورية عربية وسينضم إليها الفنان الكويتي الشهير نبيل شعيل

- 19:00-23:30، منصة اليوبيل



ألعاب نارية

- عرض رائع لا يفوّت للألعاب النارية في إكسبو 2020 دبي مصحوب بالموسيقى

- 20:20-20:25، في أرجاء الموقع



إيريك سانتوس وشانتي دوب وجيسون دي وفرقة "فيجن" | سلسلة موسيقى الشارع في إكسبو

-دعوة لكل مُحبي الموسيقى الفلبينية. حيث سيؤدي إيريك سانتوس وشانتي دوب وجيسون دي وفرقة "فيجن" مجموعة من أشهر أغنياتهم في إكسبو 2020 دبي

- 21:00-23:00، منصة ساحة الأرض



نون والأصدقاء

-ندعوكم للانضمام لنا والاستمتاع بعرض نون الموسيقي، حيث يطل عليكم ثلاثة موسيقيين من خلفيات ثقافية مختلفة، يعزفون لكم مقطوعات منوّعة يطغى عليها سحر نغمات آلة العود، وإيقاعات الموسيقى الإلكترونية ودقات الطبول في الخلفية الموسيقية. مع لمسات من النمط الإيقاعي لموسيقى الفانك، وهي إيقاعات نقر أفريقية وهندية تصحبها مؤثرات إلكترونية تقدم للزوار وجبة موسيقية دسمة

- 21:15-22:05، مسرح دبي ميلينيوم



فرقة "أبو آند ذي أبوستلز"

-حيّاكم في هذه الحفلة التي تحييها إحدى الفرق الموسيقية المعاصرة والرائدة في الشرق الأوسط. ندعوكم للاستمتاع بمشاهدة هذه الفرقة المؤلفة من موسيقيين من القدس وبيت لحم، بأسلوبها الذي يجمع بين موسيقى البلوز والرقص وعناصر الموسيقى الشرقية، والتي تصدرت الساحة الفنية بإصدارها الأول بأغنية "باجي وينك" عام 2014

- 22:20-23:10، مسرح دبي ميلينيوم

