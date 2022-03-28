واحة التميز.. إكسبو يطلق علامات عطور إلى العالمية

المصدر: البيان

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أثبت إكسبو 2020 دبي أنه مصدر فائدة كبيرة لشركتين تبيعان منتجاتهما عبر الإنترنت، حيث قامتا بتوسيع أعمالهما بعد المشاركة في الحدث العالمي بالتخطيط لإنشاء متاجر فعلية وتطوير خطوط إنتاج إضافية. حيث أنشأت العلامتين التجاريتين المحليتين، "أول أوفر" و "من: العرب"، أول متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بهما في سبتمبر في سوق إكسبو 2020 دبي العالمي، حيث استقبلوا الزوار من جميع أنحاء العالم.



بدأت شما الشامسي، رائدة الأعمال وصاحبة العلامة التجارية لشركة "أول أوفر"، أعمالها في عام 2018، مواصلة بذلك تقليد عائلتها في إنتاج البخور. أنتجت والدة الشامسي وجدتها عطورا للاستخدام الشخصي، وانتقلت المعرفة عبر الأجيال. وقالت إن الأعمال كانت بطيئة في البداية، لكنها انطلقت في بداية جائحة كوفيد-19 عندما ازدهر التسوق عبر الإنترنت. حيث ازدادت مبيعات منتجات "أول أوفر" من شموع الصويا والبخور والعود ومعطرات الغرف والعطور.



وقالت الشامسي: "لقد كان إكسبو 2020 دبي تجربة مذهلة لا تتكرر. فالأمر لم يقتصر على تسليط الضوء وإبراز علامتي التجارية، بل أُتيحت لنا فرصة التفاعل مع عملائنا والتعرف على أذواقهم. إن التعامل مع العطور أمر شخصي، وقد أُتيح للعملاء تجربة رائحة منتجاتنا في الوقت الفعلي وإخبارنا بانطباعاتهم. وعلاوة على ذلك، تمكنا من تقديم الروائح العربية للزوار من جميع أنحاء العالم".



واستفادت الشامسي من التفاعل المباشر مع العملاء، حيث أطلقت مجموعتها من موزعات العطور حصريا في إكسبو 2020 دبي في مارس. وهي مصنوعة محليا على يد فريق مكون من تسعة أعضاء، وقد تلقت "أول أوفر"، استفسارات عن الطلبات الدولية، وتستكشف الشامسي طرقا لتنمية أعمالها.



علامة تجارية أخرى للعطور المنزلية عبر الإنترنت، "من: العرب"، والتي أُطلقت في عام 2020، مستوحاة من حاجة إليازية المهيري للحفاظ على وصفات بخور جدتها. تستخدم العلامة التجارية مواد محلية المصدر في منتجاتها، حيث تجد بصمات من التراث الإماراتي في هذه المنتجات.



وقالت المهيري: "لقد أنشأت العلامة التجارية في محاولة مني لتحديث العطور المنزلية، المستوحاة من الروائح العربية التقليدية. ولقد كانت المشاركة في إكسبو 2020 دبي مهمة بالنسبة لنا، فهو يجسد الابتكار والتغيير، ويرتبط ارتباطا وثيقا بجوهر علامتنا التجارية - تحديث الثقافة عن طريق العطور".



وقد وفّرت المنصة العالمية لإكسبو 2020 دبي، تواصل "من: العرب" مع قاعدة عملاء جديدة تماما، وتقديم عطورهم المميزة لمجموعة متنوعة من العملاء. وتضع المهيري نصب عينيها الطلبات الدولية وتوسيع خط عطورها المنزلية، مع خطط مستقبلية لإنشاء متجر للبيع بالتجزئة.