إكسبو يتيح الأصول الإعلامية لاحتفالية يوم المكتب الدولي للمعارض 30 مارس

المصدر: البيان

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يستضيف إكسبو 2020 دبي فعاليات الاحتفال بيوم المكتب الدولي للمعارض، الأربعاء المقبل، (الموافق 30 مارس)، مع تغطية شاملة بدءا من الساعة 09:55 صباحا بتوقيت الإمارات، و07:55 صباحا بتوقيت وسط أوروبا.



ويقوم فريق البث في إكسبو 2020 دبي بتصوير جميع أنشطة يوم المكتب الدولي للمعارض، ومساعدة الإعلاميين للحصول على الأصول الإعلامية من الفعالية، لإدراجها ضمن بث الأخبار والتغطيات المتعلقة بالموضوع، ويشمل ذلك الفيديوهات المباشرة، والصور المنوعة.



تتوفر تغطية يوم المكتب الدولي للمعارض، على الهواء مباشرة، والعرض الفني التابع للحدث عبر منصات:

- يوروفيجن (سجل هنا للدخول مجانا)

-ميديا سورس (يجب أن يسجل فريق الإعلام مسبقا، هنا)

تتوفر مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية مجانية تم إنتاجها لاحقا عبر نظام إدارة الأصول الإعلامية بعد الفعالية. ويمكن للإعلاميين، الذين لا يمكنهم الوصول إلى المواد الإعلامية، التسجيل المجاني هنا. وسيتلقى الإعلاميون إشعارا فور تحقق فريق إدارة الأصول الإعلامية من صحة عملية التسجيل.

وتتاح أيضا تغطية الأنشطة والفعاليات الإضافية الخاصة بيوم المكتب الدولي للمعارض عبر المنصات المذكورة.



وتتيح إدارة الأصول الإعلامية الآلاف من مقاطع الفيديو والصور، مع مواد جاهزة للاستخدام التحريري، بحيث تسهل على الإعلاميين عملهم اليومي في تغطية إكسبو 2020 دبي، والفعاليات المرافقة للحدث الدولي.