"بحر الأمم" الروماني يموج بالموسيقى على مسرح إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت إحدى فرق الفلكلور الشعبي الرومانية عرضاً راقصاً بعنوان "بحر الأمم"، على مسرح دبي ميلينيوم، في إكسبو 2020 دبي مساء السبت، بالتعاون مع الجناح الروماني، حضره عدد كبير من زوّار الحدث الدولي.



وقدم أعضاء الفرقة الفنية، التي ارتدت الملابس التقليدية الرومانية، مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية الراقصة التي تعبّر عن الموروثات الثقافية الرومانية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وأبدى الحضور إعجابهم الشديد بالأداء الراقي الذي قدمته الفرقة الاستعراضية على نحو متقن، مشيدين بتنوع الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية والغنائية التي يُقدمها إكسبو 2020 دبي لزوّاره من أنحاء العالم.