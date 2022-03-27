ساعة الأرض في إكسبو: التاسعة بتوقيت الاستدامة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى إكسبو 2020 دبي السبت، 26 مارس، بـساعة الأرض عبر إطفاء الأضواء الخارجية لمنطقة الاستدامة، والتي تضم تيرّا - جناح الاستدامة، في تمام الساعة التاسعة مساء ولمدة دقيقة.



وتفاعل الجمهور مع هذه الفعالية العالمية، التي تهدف إلى تذكير الجميع بأهمية خفض استهلاك الطاقة والمساهمة في الحفاظ على البيئة. نُظمت الفعالية بالتعاون مع شركة كهرباء ومياه دبي والإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة؛ وتضمنت موكبا قادته الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، تبعهم شبابٌ من المجتمع الإماراتي وساروا معا حاملين رايات بيضاء تحمل شعاري الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة.



وبهدف نشر المزيد من الوعي بأهمية خفض البصمة الكربونية، جال الموكب شارع الغاف في إكسبو 2020 دبي بين الجمهور، الذي ينتمي إلى جنسيات العالم، والذي تابع الفعالية باهتمام.



وساعة الأرض حدث عالمي يُقام سنويا، ويشجع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية وخفض مسببات التغير المناخي والتكيف مع تداعياته عبر المشاركة في كافة المبادرات العالمية التي من دورها تقليل انبعاثات الغازات