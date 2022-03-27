ناورو الهادئة.. 7 حقائق مذهلة عن أصغر دولة جزِريّة في العالم

المصدر: البيان

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تُعد جزيرة ناورو أصغر دولة جزرية في العالم، بمساحة أرض إجمالية تصل إلى 21 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل خمسة أمثال مساحة موقع إكسبو 2020 دبي، البالغة 4.38 كليومترات مربعة؛ وهي جزيرة مرجانية مستوية تقع جنوب غربي المحيط الهادئ دون خط الاستواء بقليل.

يستعرض جناح ناورو في إكسبو 2020 دبي ثقافة السكان الأصليين لهذه الجزيرة وعاداتهم بغرض التعريف بهذه الدولة وإبرازها على الساحة العالمية.

ويُمكن لزوّار إكسبو 2020 دبي زيارة الجناح، الواقع في منطقة التنقل، للتعرف على الكثير من الحقائق المذهلة عن هذه الجزيرة.

يقول شاندي أكين، مدير جناح ناورو: "معظم الزوّار الذين يأتون إلى جناحنا لا يعرفون شيئا عن ناورو، ولا يدركون أنها دولة قائمة من الأساس. البعض يدخل عبر البوابات لختم جوازات سفر إكسبو، في حين يتطلع البعض الآخر لمعرفة معلومات عن الجزيرة. نود أن نضع ناورو على الخريطة مجددا عبر وجودنا هنا".

وبينما تستعد ناورو للاحتفال بيومها الوطني اليوم الأحد في السابع والعشرين من مارس في ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي، نقدم لكم فيما يلي سبع حقائق مذهلة ستثير فضولكم لمعرفة المزيد عن هذه الدولة الجزيرية.



1-صُنّفت جزيرة ناورو في فترة من الفترات ضمن الدول الأغنى على مستوى العالم، بسبب احتوائها على قدر هائل من معادن الفوسفات، حيث تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مثيله في بعض البلدان العربية الغنية بالنفط. وقد آلت السيطرة على احتياطيات الفوسفات إلى سكان الجزيرة بعد أن نالت استقلالها عام 1968؛ غير أن تراجع كميات الفوسفات وما تبعه من انخفاض هائل في الناتج الإجمالي المحلي دفع ناورو إلى استكشاف فرص لتنويع اقتصادها.



2- لم تسجّل ناورو أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ اندلاع الجائحة، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية؛ كما أن سلطات الجزيرة تفرض حجرا صحيا لمدة أسبوعين على جميع المسافرين القادمين إليها، بما في ذلك مواطني الجزيرة أنفسهم.



3- يصل إجمالي عدد سكان ناورو إلى نحو 12,500 نسمة، مقسمين إلى 12 قبيلة ترمز إليهم نجمة ذات 12 شعاعا في علمها الوطني. وتتميز كل قبيلة من قبائل ناورو، كما يبيّن جناحها في إكسبو 2020 دبي، بطابع خاص وجدائل ولباس تقليدي وخصائص تميزها عن الأخرى، وذلك تبعا للحقب التاريخية المختلفة على الجزيرة؛ وهناك قبيلتان لم يعد لهما وجود، هما قبيلة إيوي وقبيلة إيروتسي. يرٍثُ المواليد لقب القبيلة من جهة الأم؛ وتحظر قوانين القبائل الزواج من القبيلة نفسها حتى الوقت الحالي. وفي التاسع عشر من أغسطس من كل عام، يكرّم سكان ناورو قبائلهم الأصلية باحتفالات تقليدية تعرف باسم "يوم القبائل".



4-يبتلع المحيط الهندي شواطئ ناورو الرملية البيضاء نتيجة لتغيّر المناخ؛ لذلك، فإن الدولة الحزيرية تبني مصدّات بحريّة لحمايتها. وهي دولة محاطة بالشعاب المرجانية، التي حالت دون تشكّل ميناء بحري، على الرغم من أن القنوات الموجودة في الشعاب المرجانية تتيح للقوارب الصغيرة الوصول إلى الجزيرة.



5-يحتفي شعب ناورو بـاليوم الدولي للغة الأم سنويا في الحادي والعشرين من شهر فبراير، وهي مبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2000 للاحتفاء بجميع لغات العالم وحمايتها. لغة الناورو هي لغة أسترونيزية يتحدث بها أكثر من نصف سكانها؛ وعلى الرغم من تحوّل بعض المصطلحات الأصلية إلى مصطلحات عامية، مبتعدة بذلك عن جذورها التقليدية، إلا أن اللغة ما زالت حية ومعترف بها عالميا في الأمم المتحدة.



6-حمل الأثقال هي الرياضة الأكثر شعبية في ناورو بين النساء والرجال على حد سواء؛ وقد فازت الدولة بأول ميدالية ذهبية للكومنولث في هذه الرياضة عام 1990.وقد حازت الدولة الجزيرية ما مجموعه 10 ميداليات ذهبية في ألعاب الكومنولث، فاز بها رافعوا الأثقال من الإناث والذكور، بما في ذلك عدة ميداليات فضية وبرونزية. زار تتابع باتون الملكي (كوينز باتون ريلاي) ناورو في فبراير كجزء من رحلته إلى جميع دول الكومنولث، قبل الوصول إلى الوجهة النهائية في برمنغهام، المملكة المتحدة، لحضور دورة ألعاب الكومنولث لعام 2022.



7- تتركز الكثافة السكانية بأكملها في المناطق الساحلية، في حين أن وسط الجزيرة غير مأهول بالسكان نتيجة لتعدين الفوسفات. يوجد في ناورو طريق دائري واحد يحيط بالجزيرة؛ ويستغرق القيام برحلة حول الجزيرة بأكملها 30 دقيقة فقط بالسيارة.

