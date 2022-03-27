خليجي باند.. أجندة إكسبو حافلة بالفرح حتى 28 مارس.. تابعوها

المصدر: البيان

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يشهد زوار إكسبو 2020 دبي، العديد من الفعاليات الدولية والاقتصادية والرياضية والترفيهية الغامرة بالفرح والمتعة، أبرزها:



اليوم الوطني لناورو

-مراسم الاحتفال الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لجزر مارشال

- المراسم الرسمية، 16:15، ساحة الوصل



حلقة نقاش رفيعة المستوى من أجل اقتصاد مستدام للمحيطات

- ننصح المهتمين بحماية محيطاتنا واستدامتها ألا يفوّتوا هذا المؤتمر، الذي يجمع ممثلين رفيعي المستوى من لجنة المحيطات في أعقاب تقرير 2020 للّجنة رفيعة المستوى بشأن الاقتصاد المستدام للمحيطات

- 10:00-18:00، الملتقى، شمال وجنوب



العلاقة بين الإيمان والإعلام في المجتمع المدني الحديث

- تتشرف شركة "ديزرت مانجمنت كوربوريشن" بدعوتكم لحضور اجتماع طاولة مستديرة يُعقد في جناح الولايات المتحدة الأمريكية في إكسبو 2020 دبي، لاستكشاف موضوع المعلومات المُضللة، وكيف يمكن لقطاع الإعلام تعزيز دوره كركيزة موثوقة للمجتمع الحديث في عصر ما بعد الحقيقة

- 14:00-16:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



الحفل الختامي لتكريم المتطوعين

-تطلق "اتصالات" حملة "شكرا" للاحتفاء بـالـ 30 ألف متطوع الذين ساهموا في جعل إكسبو 2020 دبي حقيقة ملموسة.

-تتضمن الحملة رسالة خاصة من معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، تقدر جهود المتطوعين، بالإضافة إلى رسائل من اتصالات وشرطة دبي.

- 16:00-18:00، منصة اليوبيل



ليتر أوف لايت: 500 قطعة مُصنّعة يدويا

-نظرا لإنجازات حركة "ليتر أوف لايت" الشعبية في الفلبين، فقد وقع عليها الاختيار لتكون من المبتكرين العالميين المدرجين ضمن برنامج منح الابتكار المؤثر من إكسبو لايف

-ستقوم "ليتر أوف لايت" بتثبيت لوحة إرشادات تعمل بالطاقة الشمسية، وتتكون من 500 مصباح شمسي يدوي الصنع، في موقع إكسبو 2020 دبي

- سيكون إيلاك دياز، المؤسس والمدير تنفيذي لـ" ليتر أوف لايت "، حاضرا لإجراء المقابلات الصحفية

- 16:00-19:00، ساحة الشمس، أمام جناح الفرص



النسخة الثانية من مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار"

-فرصة لمعرفة المزيد حول هذا "الرالي"، وهو مسابقة تستهدف طلبة الجامعات على مستوى المنطقة العربية، وتهدف إلى التعرف على الأفكار والمشاريع المبتكرة

-19:00-21:30، منطقة الفرص



فعاليات ترفيهية



فعالية "فيتنس فيرست يوغا فيرست" مع مدرب اليوغا أليكس فابري

- حصة تدريبية مدتها 90 دقيقة يقودها أليكس فابري، تبدأ ب"براناياما" (التنفس) ثم "آسانا" (الأوضاع الجسدية) وتنتهي بالتأمل. تصاحب الحصة التدريبية موسيقى حية من 20 "هاندبان"

- 19:30-21:00، ساحة إكسبو الرياضية

فعاليات ترفيهية



ترافيسيا كولومبيا

-عرض آسر يقدم لوحة كولومبية فنية تتراوح بين الرقص والموسيقى والمسرح، على مدى 45 دقيقة من الرقصات المذهلة والموسيقى التقليدية. يشكّل الفن والرقص والموسيقى عناصر أساسية في الثقافة الكولومبية، ما يجعلها من أغنى الثقافات على مستوى العالم

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



منسق الأغاني دي جي كابو

-هو واحد من أكثر منسقي الأغاني شهرة في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي. يُلقبه البعض "دي جي كابو" ويُطلق عليه البعض لقب "أراب تراب بوس".

- 19:30-20:30، منصة اليوبيل

توني ييك يانغ وسيمون نيهرينغ | كندا وبولندا

- حفل موسيقي لعازفَي البيانو، الكندي الصيني توني ييك يانغ والبولندي سيمون نيهرينغ. في عام 2015، أصبح توني أصغر فائز على الإطلاق في تاريخ مسابقة شوبان الدولية للبيانو، وسيمون هو عازف بيانو نافس توني

- 20:30-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



محمود التركي ودي جي زينو | سلسلة موسيقى الشارع في إكسبو

- محمود التركي مغني عراقي. اشتهر على نطاق واسع بأغاني البوب مثل "يمه حميد". وسجّل أغنيته الناجحة "تعال" مع المطربَين العراقيين علي جاسم ومصطفى العبدالله.

- 20:30-23:00، منصة ساحة الأرض



حفل ني يو

- يُعد هذا المغني، وكاتب الأغاني، والممثل، والراقص، ومنتج الأسطوانات الأمريكي من أكثر فناني الـ "آر أند بي" شهرة في فترة الألفينات. يشتهر بأغانٍ عدة، منها "ميس إنديبيندينت"، و"كلوسر"، و"ليت مي لوف يو"، وعمل إلى جانب فنانين من أمثال ريانا

- 22:00-23:00، منصة اليوبيل



28 مارس



اليوم الوطني لجنوب إفريقيا

- المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لمولدوفا

- المراسم الرسمية، 10:15، ساحة الوصل



ملتقى الاستثمار السنوي (28-31 مارس)

- ملتقى الاستثمار السنوي هو إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد الإماراتية، ويهدف إلى توفير إطار للتبادل العالمي حول المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها سياسات واستراتيجيات وممارسات الاستثمار الدولي من أجل التنمية المستدامة، لتحقيق نمو عالمي ذكي وشامل

- 10:00-17:00، مركز دبي للمعارض: قاعة 1A جنوب، قاعة 1B جنوب، قاعة 1C جنوب، القاعات 1-8 جنوب، الأجنحة 1-2 جنوب



سلسلة الاستثناءات | دور الحِرفيّات في صون التراث الثقافي

-يستضيف "مجلس إرثي للحِرف المعاصرة" حلقة نقاشية تتناول أهمية دور الحِرفيّات الإماراتيات والفرنسيات في صون نسيجنا الاجتماعي وثقافاتنا الراهنة والمستقبلية، إلى جانب بحث التحديات التي تواجهها هؤلاء الحِرفيّات، والحلول الممكنة

-10:30-11:15، جناح المرأة



سلسلة الاستثناءات | المرأة والتصميم

-ندعوكم للانضمام إلى هذه الجلسة التي ستستكشف الأسباب الهيكلية لتهميش المصممات وطمس دورهن، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لمجتمعنا، ولمعرفة كيف يمكننا العمل معاً لمنح المرأة المكانة التي تستحقها في تاريخ التصميم

- 11:45-12:30، جناح المرأة



تفعيل حملة "دمي لوطني" للتبرع بالدم (28-29 مارس)

-حملة "دمي لوطني" هي فعالية تفاعلية تهدف لحث الجمهور على التبرع بالدم

- 16:00-22:00، ساحة الوصل



جلسة لياقة مع كينو ماكغريغور

- خذوا نفسا عميقا واطلقوا العنان لأرواحكم مع كينو ماكغريغور. دَعوا العالم وشأنه، واسترخوا تماما في هذه الفعالية الخاصة باللياقة

- 18:30-20:00، ساحة إكسبو الرياضية



الفعاليات الترفيهية



خليجي باند

- فن البحّارة – فرصة لاستكشاف أحد أشكال الفنون المرتبطة بالبحّارة والتي يؤدونها خلال رحلاتهم البحرية – حيث يعرض البحّارة مدى إتقانهم ومهاراتهم على متن السفينة. ويُرافق العرض أغانِ تُعرف باسم "الشيلة"، يؤديها بحّاران ويرددها من خلفهم البحّارة الآخرون. من المتوقّع أن يكون أغلب الجمهور من أبناء منطقة الخليج

- 18:30-18:45، منصة اليوبيل



فرقة "بوهيميان بيتيراس" | المجر

-المجر هي موطن لمهرجانات الموسيقى والفعاليات الثقافية التقليدية المذهلة التي تهدف لإسعاد الجميع. ندعوكم لحضور هذا الحفل الختامي الواعد بالكثير من المفاجآت التي لن تخيب الآمال، بدءا من روائع الأعمال العالمية، وصولا للفعاليات المحلية التي تعرض أعمال الفنانين المجر

- 18:30-20:30، مسرح دبي ميلينيوم



الفرقة الأيرلندية – موكسي

-موكسي هي فرقة فولكلورية حديثة نشأت من جذور الموسيقى التقليدية الأيرلندية، وجابت هذه الفرقة العالم بما في ذلك زيارتها لدولة فيتنام، بجانب مشاركتها في المهرجانات، وجولاتها حول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وأوروبا

- 18:30-21:30، حديقة الاحتفالات



"أمسيات خالدة" مع عبادي الجوهرـ، وأصالة، ونبيل شُعيل

-عبادي الجوهر موسيقي ومغني وملحن سعودي، وأحد أشهر المغنيين الخليجيين في منطقة الخليج العربي

-أصالة مغنية بوب سورية عربية وسينضم إليها الفنان الكويتي الشهير نبيل شعيل

- 19:00-23:30، منصة اليوبيل



نون والأصدقاء

- ندعوكم للانضمام لنا والاستمتاع بعرض نون الموسيقي، حيث يطل عليكم ثلاثة موسيقيين من خلفيات ثقافية مختلفة، يعزفون لكم مقطوعات منوعة يطغى عليها سحر نغمات آلة العود، وإيقاعات الموسيقى الإلكترونية ودقات الطبول في الخلفية الموسيقية. مع لمسات من النمط الإيقاعي لموسيقى الفانك، وهي إيقاعات نقر أفريقية وهندية تصحبها مؤثرات إلكترونية تقدم للزوار وجبة موسيقية دسمة

-21:15-22:05، مسرح دبي ميلينيوم



فرقة "أبو آند ذي أبوستلز"

- حيّاكم في هذه الحفلة التي تحييها إحدى الفرق الموسيقية المعاصرة والرائدة في الشرق الأوسط. ندعوكم للاستمتاع بمشاهدة هذه الفرقة المؤلفة من موسيقيين من القدس وبيت لحم، بأسلوبها الذي يجمع بين موسيقى البلوز والرقص وعناصر الموسيقى الشرقية، والتي اقتحمت المشهد بإصدارها الأول بأغنية "باجي وينك" عام 2014

- 22:20-23:10، مسرح دبي ميلينيوم

