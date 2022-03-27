الأجنحة الخليجية.. حضـور مميز

المصدر: دبي - البيان

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أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال زيارته أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي في «إكسبو 2020 دبي»، بالحضور الخليجي المميز في هذا الحدث العالمي الذي يُعدّ منصة مهمة لإبراز ما تشهده دول الخليج من تقدم وازدهار.

وأكد أهمية «إكسبو 2020 دبي»، ودوره المحوري في ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة اقتصادية وتجارية وسياحية عالمية ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعية والشركات العالمية المرموقة والمواهب والكفاءات المبدعة من مختلف أنحاء العالم، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتشريعاتها المرنة والمستدامة، واقتصادها القائم على المرونة والاستدامة والابتكار والتنوع والتكنولوجيا انسجاماً مع مستهدفات الخمسين ومئوية الإمارات 2071.

طموح

وشملت زيارة ثاني الزيودي كلاً من جناح السعودية، الذي يقع في منطقة الفرص، ويحمل شعار «طموح يتسع للعالم بأسره»، ويعد ثاني أكبر جناح في إكسبو بمساحة إجمالية تبلغ 13.059 متراً مربعاً، حيث اطلع على رؤية المملكة ومشاريعها الطموحة، والتي تتضمن أربع ركائز رئيسية هي: الناس والطبيعة والتراث والفرص، فضلاً عن تاريخ المملكة العريق، ومشاريعها المستقبلية والفرص، التي يملكها اقتصادها الغني.

ويستعرض جناح المملكة في إكسبو القصص الفريدة والمشوقة عن السعودية، وتراثها العريق ومراحل تطور ثقافتها وفنونها تاريخياً، من خلال كرة أرضية عملاقة، مزودة بأرضية تفاعلية، تأخذك في رحلة بالصوت والصورة نحو مشهد بديع صمم بواسطة مجموعة من الفنانين السعوديين.

تجربة شيقة

كما تفقد معاليه، جناح سلطنة عمان في معرض إكسبو، والذي يقع في منطقة التنقل، ويحمل شعار «الفرص بمرور الوقت»، حيث يروي تاريخ السلطنة عبر مر العصور، وذلك من خلال تصميمه الفريد، الذي يأخذ شكل شجرة اللبان التاريخية برائحتها العطرة، حيث اطلع على الابتكارات العمانية المتميزة المستمدة من البيئة والتراث والمزودة بتقنيات معاصرة في مجالات العلاج والتجميل والغذاء وغيرها.

ويقدم جناح سلطنة عمان تجربة شائقة تستعرض حقباً زمنية مختلفة من تاريخ السلطنة، عبر رحلة تثقيفية وتاريخية، تستخدم تقنيات صوتية ومرئية تحكي عن قصة نجاح جناح سلطنة عمان في إكسبو 2020 دبي، وتطلعاتها المستقبلة حول الفرص المستدامة.

نسيج ثقافي

وزار الزيودي أيضاً جناح مملكة البحرين، والذي يقع في منطقة الفرص، ويحمل شعار «نسيج ثقافي متشابك»، واطلع على التراث البحريني، ودور حرفة الغزل التقليدية في تعزيز التناغم والانسجام لدى شعب البحرين الشقيق، كذلك خلق الفرص الواعدة في مجالات التجارة والابتكار.

ويخوض زوار جناح مملكة البحرين رحلة شائقة أشبه بالمتاهة لتجربة الكثافة، من خلال العروض الثقافية، التي تجمع الحرف اليدوية والتراث العريق للمملكة، ويتيح الجناح للزوار فرصة تذوق النكهات والأطعمة البحرينية التقليدية الشهية، كذلك الاستمتاع بالموسيقى الشعبية، التي تعكس الهوية الثقافية للبحرين.

فرص جديدة

واطلع ثاني الزيودي على فرص التنمية المستدامة في شبكات النقل والمنازل المستقبلية، خلال زيارته لجناح الكويت، الذي يقع في منطقة الاستدامة، ويحمل عنوان «الكويت الجديدة: فرص جديدة للاستدامة»، وتعرف على الأفكار المُلهمة عن المستقبل المستدام لدولة الكويت، وتصوراتها لمدن المستقبل، فضلاً عن بنوك البيانات التفاعلية.

ويتيح الجناح الكويتي في إكسبو 2020 دبي، لزواره إمكانية التعرف على ثقافة الشعب الكويتي، من خلال تجربة شائقة تمزج بين الموسيقى والشعر والأغاني، كذلك التعرف إلى تاريخ الشعب الكويتي ورؤيته للمستقبل من خلال أسس مرنة ومبتكرة، وبإمكان الزوار أيضاً المشاركة الاجتماعية في الجناح، من خلال تجربة مفعمة بالحياة تحت عنوان «ربيع الحياة»، والتي تقدم أفكاراً ملهمة عن المستقبل المستدام لدولة الكويت.

مستقبل

كما زار الزيودي جناح دولة قطر في معرض إكسبو، الواقع في منطقة الاستدامة، ويحمل شعار «دولة نابضة بالحياة تتطلع إلى المستقبل»، حيث اطلع على الحركة الثقافية النشطة، التي تتمتع بها دولة قطر، إضافة إلى نظرتها إلى المستقبل في ضوء مشروعاتها المستدامة، والتنوع الاقتصادي والفرص الاستثمارية الفريدة والمتنوعة، التي تحظى بها، إضافة إلى مراحل تطورها تاريخياً.

ويتيح الجناح القطري بتصميمه الفريد المستوحى من السيفين المتقاطعين والقارب الشراعي والجزيرة، التي تضم شجرتي نخيل، لزواره التعرف على تطلعات دولة قطر المستقبلية، واستكشاف حاضرها من خلال العروض البصرية والصوتية المُبهرة، التي يقدمها الجناح.

وشهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 25% العام الماضي، حيث سجلت نحو 246 مليار درهم في 2021، ارتفاعاً من 196.2 مليار درهم في 2020 بنمو 25%.