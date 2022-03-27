ختام أسطوري.. في الانتظار

المصدر: دبي - وام

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يسدل الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي، يوم 31 مارس الجاري، بحفل ختامي يبهر العالم، يقام في ساحة الوصل، القلب النابض لأول إكسبو دولي يقام في المنطقة، والمكان نفسه الذي أقيم فيه حفل الافتتاح الساحر.

وسيضفي نجوم الفن العالميون، من أمثال كرستينا أغيليرا ونورا جونز ويويو ما، أجواء ساحرة على المكان المبهر، فضلاً عن وجود أكثر من 20 شاشة ضخمة موزعة في أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي، تشمل المنصات الرئيسة، وحديقة الاحتفالات، وأجنحة دول متنوعة، لتمكين الجميع من الاستمتاع بهذه العروض المدهشة، وتتواصل الاحتفالات طوال الليل، بمجموعة من العروض الرئيسة الكاملة، التي يقدمها كل فنان على حدة، على منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم. تبدأ الأمسية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، مع الفتاة الإماراتية الصغيرة، التي شاركت في فعاليات الحفل الافتتاحي، والتي تصحب الجمهور في رحلة آسرة أخرى، فعلى مدار 182 يوماً، نمت الفتاة، وتعلمت، وتواصلت مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، ولم يتبقَ سوى الخطوة الأخيرة، قبل أن تتحلى بكامل إمكاناتها.

ويركز العرض المقدم للجمهور على قبة الوصل المذهلة، التي تضم أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة، على الأجيال المقبلة، حيث يدعو إكسبو 2020، مئات الأطفال من أنحاء الدولة، لمشاهدة العجائب، بينما تتطلع الدولة إلى الـ 50 عاماً القادمة، بعد أن احتفلت بيوبيلها الذهبي، أثناء انعقاد فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وفي وقت لاحق من المساء، سيؤدي عازف التشيلو الحائز على جائزة غرامي «يويو ما»، حفلاً موسيقياً على مسرح دبي ميلينيوم، ابتداء من الساعة 20:45 بتوقيت الإمارات، فيما ستمتع المغنية الألمانية الشهيرة، الحائزة على جائزة غرامي «نورا جونز»، الزوار بحفلها الموسيقي الخاص، على منصة اليوبيل، ابتداء من الساعة 21:00، أما مغنية البوب الأسطورية «كريستينا أغيليرا»، فتقدم عرضاً رائعاً على منصة اليوبيل، ابتداء من الساعة 22:45.

يضم طاقم «الحفل الختامي»، ما يزيد على 400 فني ومتطوع من 56 دولة مختلفة، سيرتدون 745 زياً مخصصاً لتتويج الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي.

وسيؤدي أربعون عضواً من جوقة أطفال مقرها الإمارات، النشيد الوطني للدولة «عيشي بلادي»، برفقة أوركسترا الفردوس النسائية، بقيادة ياسمينا صباح.

وستعتلي المسرح أيضاً «فرقة وورلد سترينغ إكسبو 2020»، والمؤلفة من 16 موسيقياً عالمياً موهوباً، بقيادة المايسترو هاروت فازليان، وعازفة البيانو الإيطالية الموهوبة، إليانورا كونستانتيني، المعروفة للعديد من زوار الحدث الدولي، بعد مشاركتها في عرض البيانو الطائر «فلاينغ بيانو» الآسر، الذي قدم في عالم الفرص - جناح الفرص.

وسيعمل الحفل الختامي، الذي يبث مباشرة عبر منصة إكسبو الافتراضية، وتلفزيون إكسبو، على إنعاش ذاكرة الجمهور، عبر استعراض بعض من اللحظات المميزة التي شهدتها ساحة الوصل، بما في ذلك، عرض أبيات خطية من الشعر في السماء، من قصائد الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي، والصقر من العرض المسرحي المذهل «رحلة الخمسين»، الذي قدم أثناء احتفالات عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، والحصان المذهل من عرض «الصبي والحصان»، الذي قدم تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وفيما يتطلع إكسبو 2020 دبي إلى المستقبل، سيسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، علم المكتب الدولي للمعارض، إلى السفير جاي تشول تشوي رئيس الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، والذي سيسلمه بدوره بعد ذلك إلى ممثلي إكسبو 2025 أوساكا كانساي.

وتستمر الاحتفالات طيلة الليل، وستبلغ ذروتها، مع عرض آخر حابس للأنفاس من الألعاب النارية، قبيل إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي، وإغلاق بواباته للمرة الأخيرة، في تمام الساعة 03:00 بتوقيت الدولة.

ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس 31 مارس، من أكثر الأيام ازدحاماً في إكسبو 2020 دبي، وينصح الزوار بالوصول مبكراً، للاستفادة القصوى من حزمة كبيرة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المتنوعة.. كما يوصى باستخدام وسائل النقل العام، بما في ذلك خدمة «اركن واركب»، المتوفرة من محطة مترو جبل علي، مع فتح مترو دبي لتسيير رحلاته على مدار 24 ساعة، لضمان وصول الزوار ومغادرتهم بأمان وفعالية.