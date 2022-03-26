إطلاق أول كتاب إماراتي عن السرطان في الوطن العربي

المصدر: وام

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أطلقت جمعية الإمارات للأورام بالتعاون مع مجموعة "في بي اس" للرعايا الصحية في إكسبو 2020 دبي أول كتاب إماراتي عن "السرطان في الوطن العربي" الذي أسهم في تأليفه 50 باحثاً من الدول العربية بقيادة البروفيسور حميد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام ومدير خدمات الأورام بمجموعة "في بي إس"، فيما استغرق إعداد الكتاب الذي يضم 480 صفحة 5 أعوام.

وناقشت فصول الكتاب أسباب ومعدلات الإصابة وأكثر السرطانات شيوعا وتحديات العلاج التي يمر بها مرضى السرطان وكيفية تحسين خدمات العلاج في منطقة الشرق الأوسط، كما تم تسليط الضوء على أسباب ونسبة الإصابة بالسرطانات وطرق العلاج والتحديات التي تواجه المرضى في كل دولة إلى جانب طرق الوقاية.

ويعتبر الكتاب مرجعاً هاماً للباحثين في المنطقة بما يتعلق بالسرطانات.

ويناقش الكتاب بصوررة خاصة كيفية تطوير المجال البحثي للسرطان في الدول العربية ويتضمن قسما خاصا للعلاج الإشعاعي في العالم العربي وسرطان الأطفال وسرطان الثدي في المنطقة العربية.

وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي رئيس جمعية الأورام ومدير خدمات الأورام في مجموعة "في بي اس"، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر كتاب متكامل عن وضع السرطان في المنطقة العربية، حيث تعاني بعض الجهات الصحية في تلك الدول من نقص البيانات والإحصائيات الخاصة بمرضى السرطان لديها، وسيكون الكتاب مرجعا أساسيا وبمثابة قاعدة بيانات، موضحا ان فكرة تأليف الكتاب جاءت حينما كان يبحث عن مراجع وأبحاث خاصة بعلاجات السرطان في العالم العربي.