ليبيريا .. أغنية السلام والوحدة

المصدر: البيان

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احتفلت ليبيريا في يومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، بحضور فخامة الرئيس الليبيري جورج ويا، حيث استهل الحفل بمراسم رفع علمي الإمارات وليبيريا، وعزف النشيدين الوطنيين لكلا الدولتين، وذلك في ساحة الوصل، يوم السبت (26 مارس).



ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، بفخامة الرئيس جورج ويا، والوفد المرافق له.



وقال فخامة الرئيس جورج ويا: "موضوع جناحنا في إكسبو 2020 دبي هو (ليبيريا منفتحة وجاهزة للعمل) ويتبنى فكرة أن الاستثمار عنصر أساسي للنمو الاقتصادي الوطني المستدام والتنمية. تسعى ليبيريا إلى توسيع إمكاناتها في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاع المالي بالإضافة إلى قطاعات كالسياحة والزراعة ومصائد الأسماك التي لم يتم استغلالها بعد".



وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة لحث المستثمرين الإماراتيين على القدوم إلى ليبيريا والاستفادة من هذه القطاعات التقليدية والبيئة العذراء، التي ستساعدنا في سد العجز الضخم في البنية التحتية في ليبيريا، وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد".



من جهته قال معالي الشيخ نهيان: تستعرض ليبيريا، عبر مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، خطوات التنمية الكبيرة التي حققتها في التاريخ الحديث، مثل ريادتها في مجال حقوق المرأة والإصلاح الاقتصادي. ويُروّج جناحها للفرص الهائلة التي توفرها البلاد في مختلف الصناعات، على غرار قطاعات الزراعة، والسياحة، وتطوير البنية التحتية".



وأضاف: "تفخر دولة الإمارات بتاريخ طويل من العلاقات مع ليبيريا، ونتطلع إلى رؤية فرص أكبر للتعاون بين بلدينا في المستقبل القريب من أجل المنفعة المتبادلة والازهار في كلا البلدين".



وتلا الكلمات أداء ثقافي لفرقة الرقص الوطنية في ليبيريا، وتضمنت حفلة موسيقية على الطبل وأغنية تقليدية عن السلام والوحدة. كما غنت جولي إندي، وجانيت كول أغنية إكسبو 2020 دبي الرسمية لجناح ليبيريا، إضافة الى رقصات الفولكلور التقليدي وغيرها.



ويعرض جناح ليبيريا الواقع في منطقة الفرص، جمال البلاد والإمكانات غير المستغلة في الزراعة والسياحة وتطوير البنية التحتية، كما يمكن للزوار أيضًا معرفة المزيد عن تاريخ ليبيريا، وكيف يبدو المستقبل لهذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.



وتعتبر الأيام الوطنية، والأيام الفخرية، في إكسبو 2020 دبي أوقاتاً للاحتفاء بكل من مشاركينا الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم.



ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد ستة أشهر.

