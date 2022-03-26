باربادوس تحتفل بيومها الوطني في إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت جمهورية " باربادوس " بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي بمشاركة رئيسة وزرائها معالي ميا أمور موتلي التي استضافت منتدى للشباب حول أزمة تغير المناخ شهد نقاشات مع الكوادر الشابة من البلدان التي تقف على خط المواجهة في أزمة المناخ.

تطرق المنتدى - الذي عقد بمركز إكسبو الإعلامي - إلى خطورة الوضع الحالي و ضرورة مواجهته ودار حوار بشأن هذا الشأن العالمي المهم بين الزوار من الشباب ورئيسة وزراء باربادوس.

بعدها انتقلت بعثة باربادوس إلى منصة الأمم في ساحة الوصل لإطلاق مراسم الاحتفال برفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية باربادوس ومن ثم عزف السلام الوطني للبلدين.. واستمتع الزوار بعروض الرقص و الغناء التي تشتهر بها باربادوس.

واختتمت الفعاليات بحفل غنائي على مسرح حديقة الاحتفالات الذي شهد عروضا غنائية للموسيقى الكاريبية قدمها عدد من فناني باربادوس المعروفين برعاية مؤسسة بربادوس الثقافية الوطنية.