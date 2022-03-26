عبد الرحمن العور يزور جناحي كرواتيا وبوليفيا في إكسبو

المصدر: وام

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زار معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين جناح كرواتيا في معرض اكسبو 2020 دبي الواقع في منطقة التنقل والذي يمزج بين تاريخها وحضارتها وطبيعتها الجغرافية.

واطلع معاليه -يرافقه جاسمين ديفليك القنصل العام لجمهورية كرواتيا في دبي والمناطق الشمالية والمفوض العام للجناح - على تاريخ وتطور كرواتيا والمخترعين الأوائل ورموزها من العلماء عبر التاريخ من أبرزهم نيكولا تيسلا الذي أسهم في إنشاء أول مقسم هاتفي في مدينة بوادبست بالمجر وله العديد من الابتكارات من أبرزها استخدام التيار الكهربائي المتردد في محطات الطاقة الكهرومائية الى جانب الكراوتي فاوست فرانسيتش الذي أسهم في اختراع مظلة القفز وقام بتجربتها خلال عام 1617وأول مخترع لقلم الحبر وغيرهم غيرهم من العلماء والمخترعين الكروات.

وتعرف معاليه من خلال شاشات العرض على المدن الكراوتية ومنها مدينة "شبينيك" التي تعد المدينة الأولى في العالم التي تضاء شوارعها بنظام طاقة كهربائية متعدد الأقطاب ويعمل بالتيار الكهربائي المتردد.

واطلع معاليه خلال الزيارة على الجزر التي تنتشر على سواحل كرواتيا والبالغ عددها أكثر من ألف جزيرة الى جانب القلاع التاريخية بأشكالها التي تتداخل مع الطبيعة وتكسوها النباتات الخضراء من مختلف جوانبها والبالغ عددها أكثر من الف قلعة.

كما زار معاليه جناح دولة بوليفيا بالمعرض، حيث كان في استقباله راكيل أوروزكو المفوض العام للجناح والذي اطلع معاليه على الفرص الاستثمارية والتنموية المختلفة التي تتميز بها خاصة في مجال الغاز والنفط وفرص الاستثمار في الليثيوم والطاقات المتجددة الأخرى، إلى جانب خططها المستقبلية التي تستهدف التوسع في تنمية صادراتها الزراعية كما تعرف على التنوع الثقافي والبيئي الذي تزخر به بوليفيا.