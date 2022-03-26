إكسبو يختتم 6 أشهر تاريخية بحفل يبهر العالم 31 مارس

المصدر: البيان

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يُسدَل الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي، يوم 31 مارس، بحفل ختامي يبهر العالم، ويتطلع نحو المستقبل، يقام في ساحة الوصل، القلب النابض لأول إكسبو دولي يُقام في المنطقة، ونفس المكان الذي أُقيم فيه حفل الافتتاح الساحر قبل 182 يوما.



وسيُضفي نجوم الفن العالميون من أمثال كرستينا أغيليرا ونورا جونز ويويو ما، أجواء ساحرة على المكان المُبهر، فضلا عن وجود أكثر من 20 شاشة ضخمة موزعة في أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي، تشمل المنصّات الرئيسية، وحديقة الاحتفالات، وأجنحة دول متنوعة، لتمكين الجميع من الاستمتاع بهذه العروض المدهشة. وستستمر الاحتفالات طوال الليل، بمجموعة من العروض الرئيسية الكاملة، التي سيقدمها كل فنان على حدة على منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم.



تبدأ الأمسية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الفتاة الإماراتية الصغيرة التي شاركت في فعاليات الحفل الافتتاحي، حيث ستصحب الجمهور في رحلة آسرة أخرى، فعلى مدار 182 يوما، نمت الفتاة، وتعلّمت، وتواصلت مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة قبل أن تتحلى بكامل إمكانياتها.



سيرُكّز العرض المقدم للجمهور على قبة الوصل المُذهلة، التي تضم أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة، على الأجيال المُقبلة، حيث يدعو إكسبو 2020 مئات الأطفال من كافة أنحاء الدولة إلى مشاهدة العجائب، بينما تتطلع الدولة إلى الـ 50 عاما القادمة، بعد أن احتفلت بيوبيلها الذهبي أثناء انعقاد فعاليات إكسبو 2020 دبي.



وفي وقت لاحق من المساء، سيؤدي عازف التشيلو الحائز جائزة غرامي "يويو ما" حفلا موسيقيا على مسرح دبي ميلينيوم ابتداء من الساعة 20:45 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فيما ستُمتع المغنية الألمانية الشهيرة الحائزة جائزة غرامي "نورا جونز" الزوار بحفلها الموسيقي الخاص على منصة اليوبيل ابتداء من الساعة 21:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أما مغنية البوب الأسطورية "كريستينا أغيليرا"، فستقدم عرضا رائعا على منصة اليوبيل ابتداء من الساعة 22:45 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



يضم طاقم "الحفل الختامي" ما يزيد عن 400 فني ومتطوع من 56 دولة مختلفة، سيرتدون 745 زياً مخصصاً لتتويج الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي. وسيؤدي أربعون عضوا من جوقة أطفال مقرّها دولة الإمارات العربية المتحدة، النشيد الوطني للدولة "عيشي بلادي"، برفقة أوركسترا الفردوس النسائية بقيادة ياسمينا صبّاح.



كما ستعتلي المسرح أيضا "فرقة ورلد سترينغ إكسبو 2020"، وهي فرقة مؤلفة من 16 موسيقي عالمي موهوب، بقيادة المايسترو هاروت فازليان، وعازفة البيانو الإيطالية الموهوبة إليانورا كونستانتيني، المعروفة للعديد من زوار الحدث الدولي بعد مشاركتها في عرض البيانو الطائر "فلاينغ بيانو" الآسر، الذي قُدّم في عالم الفرص – جناح الفرص.



وسيعمل الحفل الختامي، الذي يُبث مباشرة عبر منصة إكسبو الافتراضي وتلفزيون إكسبو، على إنعاش ذاكرة الجمهور عبر استعراض بعض من اللحظات المميزة التي شهدتها ساحة الوصل، بما في ذلك عرض أبيات خطية من الشعر في السماء من قصائد الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي؛ والصقر من العرض المسرحي المذهل "رحلة الخمسين"، الذي قُدّم أثناء احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ والحصان المذهل من عرض "الصبي والحصان"، الذي قُدّم تكريما لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".



وفيما يتطلع إكسبو 2020 دبي إلى المستقبل، سوف يُسلّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، علم المكتب الدولي للمعارض إلى سعادة السفير جاي تشول تشوي، رئيس الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، والذي سيسلمه بدوره بعد ذلك إلى ممثلي إكسبو 2025 أوساكا كانساي.



ستستمر الاحتفالات طيلة الليل، وستبلغ ذروتها مع عرض آخر حابس للأنفاس من الألعاب النارية، قبيل إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي وإغلاق بواباته للمرة الأخيرة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 31 مارس من أكثر الأيام ازدحاما في إكسبو 2020 دبي، ويُنصح الزوار بالوصول مبكرا للاستفادة القصوى من حزمة كبيرة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المتنوعة، كما يوصى باستخدام وسائل النقل العام، بما في ذلك خدمة "اركن واركب" المتوفرة من محطة مترو جبل علي، مع فتح مترو دبي لتسيير رحلاته على مدار الـ 24 ساعة لضمان وصول الزوار ومغادرتهم بأمان وفعالية.



ويقوم على إنتاج الحفل الختامي (فايف كارتنس)، فيما يعمل (سكوت غيفينس) كمنتج تنفيذي للعرض كمنتج تنفيذي للعرض.



